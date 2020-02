La inteligencia artificial acelera inversiones y regulaciones

“Algo demasiado importante para no aprovecharse”

Sundar Pichai, el hombre que recientemente tomó las riendas de la firma Alphabet después del alejamiento de los fundadores de Google de esa empresa matriz, publicó esta semana un artículo en el diario estadounidense Financial Times en el que alertó sobre los posibles peligros que implica el avance de la inteligencia artificial, siempre y cuando esas tecnologías no sean reguladas. Según el ejecutivo indio, uno de los mayores riesgos será no aprovechar los beneficios y potencia de estos desarrollos. Sin embargo, hay más que eso. “Existen preocupaciones reales sobre las posibles consecuencias negativas de la IA, desde deepfakes (videos falsos) hasta usos nefastos del reconocimiento facial”, comentó Pichai. Al respecto, un estudio recientemente elaborado en Estados Unidos reveló que los sistemas biométricos, basados en IA, empleados en muchas ciudades del mundo, son racistas y sexistas. Además, hace pocos días se filtraron documentos que muestran planes en Europa para prohibir el uso de reconocimiento facial en la vía pública. En un contexto más general, cada vez más expertos reclaman regulaciones sobre la IA, especialmente en tecnologías armamentísticas. Por lo demás, Pichai pide que los esfuerzos sean mancomunados a nivel global. “La coordinación a nivel internacional será fundamental para que las normas sean efectivas en todo el mundo”, dijo.