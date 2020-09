La inspiradora cuarentena del multifacético Amadeo - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020

El coronavirus parece no haber afectado profesionalmente a Benjamín Amadeo (36). En estos meses de cuarentena, se lo pudo ver en dos producciones estrenadas en plena pandemia: en la serie Casi feliz y en la película Crímenes de familia, ambos proyectos cien por ciento argentinos de Netflix, con gran repercusión.Pero, además, el actor que desde 2016 decidió apostar en simultáneo a su faceta de intérprete y cantautor, lanzó dos nuevos singles de su próximo disco: Vámonos, una canción que se resignificó en estos tiempos de encierro; y Magnetismo, tema que grabó junto a Coti Sorokin.Ahora, después de verse obligado a cancelar o posponer varios shows ya pautados para 2020, Amadeo fue uno de los artistas convocados de “Suena en vivo”, una nueva plataforma de streaming que pretende replicar la producción de un show tradicional en vivo (las entradas se pueden conseguir a través de ticketflash.com.ar). La cita virtual es el domingo 13 de septiembre, a las 21.En diálogo vía Zoom con Clarín, el multifacético Amadeo habla de esos desafíos como actor y como músico, y de cómo logra equilibrar ambos roles.Yo trabajo mucho en el estudio, acá en casa. Así que quizás lo vivo con más normalidad que otro. Sí me cambió los fines de semana, porque tenía pautados conciertos que obviamente quedaron suspendidos o reprogramados. El último fue el show soporte de los Backstreet Boys en marzo. Teníamos un concierto en La Plata que ya estaba casi todo vendido. Lo pasamos para noviembre, confiando en que lo vamos a poder hacer.Sí, forma parte de mi próximo disco. Ya es el quinto single que lanzo y esta vez cuenta con la colaboración de Coti. Me da mucha alegría poder lanzar cosas en pandemia, porque es una forma de ir reforzando el envión para cuando podamos salir a tocar. Es una canción bien arriba, que pretende desatar euforia. Así como Vámonos tenía un aspecto más melancólico, y salió cuando estábamos en el ojo del huracán de la pandemia, quiero creer que Magnetismo puede representar la energía que vamos a sentir todos cuando salgamos de nuestras casas, de a poco y con responsabilidad.Desde que vengo desarrollando mi carrera con la música, decidí dejar felizmente muchas cosas de lado. Entonces las cosas que vengan como actor van a ser producto de mi entusiasmo para hacerlas. Tengo la suerte, y he trabajado para tenerla, que pude empezar a elegir. Y me siento muy agradecido de tener, de a poco, ciertas libertades. El año pasado fue muy representativo de eso. Porque terminé de filmar la última escena de Crímenes de familia, me fui a mi casa, dormí tres horas, y me pasó a buscar un auto para ir a Villa Gesell a filmar el videoclip de Las Flores. El único contratiempo de hacer las dos actividades es que quizás descanso menos. Pero estoy feliz de poder hacerlo.En Crímenes de familia, Benjamín encarna al hijo de Cecilia Roth y Miguel Angel Solá, acusado de abuso sexual por su pareja, Sofía Gala. Estrenada hace poco menos de un mes, la película no sólo lideró el ranking de Netflix en Argentina durante semanas (aún está en el top 10), sino que llegó al puesto número 4 del ránking mundial de películas más vistas de la plataforma. Sobre eso, Amadeo expresó: “Fue un estreno muy particular, porque pretendía ser para cine y lo hicimos en Netflix, que en realidad es el cine más grande del mundo. Y la película tomó un vuelo y logró una consideración impresionante. En todos lados tuvo una repercusión que nos sorprende, nos alegra y nos flashea”.