La inspectora Murillo tiene coronavirus

Viernes 20 de marzo de 2020

Itziar Ituño, la actriz y cantante española que interpretó el papel de la inspectora Raquel Murillo de la famosa serie “La casa de papel” de Netflix, comunicó que tiene coronavirus.

La actriz de 45 años, quien en la serie es la pareja sentimental del profesor interpretado por Álvaro Monte, pidió que haya solidaridad y generosidad, exhortando a que quien no tenga que salir a la calle “que se quede en su casa y proteja a los demás”.Con una publicación en su cuenta de Instagram, Ituño contó que desde el viernes pasado que tiene “fiebre y tos seca”, y que tras someterse al test epidemiológico, su caso dio positivo. “Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil”, alegó.

Luego, como mensaje a sus seguidores, advirtió: “Esto no es una tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto, por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”, es parte del mensaje que la oriunda del Pais Vasco dejó.

“¡Es tiempo de solidaridad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás”, agregó.

Ituño deberá permanecer 15 días en cuarentena y ver cómo evoluciona su estado de salud. Al momento de darse esta noticia España superaba los 14.500 casos confirmados de coronavirus y alcanzó los 630 muertos.

La inspectora Murillo, su personaje en la serie, es quien maneja la negociación con el grupo que hace “el atraco del siglo” en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, culminando su golpe con la toma de rehenes. La casa de papel en su cuarta temporada es una de las entregas más esperadas en la plataforma de streaming Netflix, y su estreno está previsto para el próximo 3 de abril.