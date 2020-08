La infracción por estacionar en las ciclovías puede costar hasta $67.000

Martes 18 de agosto de 2020

En los últimos quince días se labraron unas 600 actas de infracción a los conductores que no respetan el espacio exclusivo de las ciclovías que existen sobre las avenidas Francisco de Haro y Rademacher, de la ciudad de Posadas, arterias de acceso y egreso hacia y desde el centro de la capital misionera.Según indicaron desde el municipio capitalino, las multas pueden ascender a los 67.000 pesos por esta es una infracción considerada como grave, dado que a lo largo de las dos avenidas, las ciclovías están demarcadas con líneas amarillas, hay cartelería que prohíbe el estacionamiento y el pasado martes se empezaron a colocar bastones reversibles para evitar que los automovilistas estacionen e impidan el paso de los ciclistas.En ese marco, Laura Pitana, asesora jurídica de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Posadas, confirmó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 que en “los últimos quince días se labraron unas 600 actas infracción, un promedio de entre 30 y 40 por día”.“Las bicisendas no son de ahora sino desde hace varios años. Ahora se está fomentando el uso de las bicicletas y se establecen, se reflotan las ciclovías demarcándolas para que se respeten”, enfatizó.“Las multas las establecen los juzgados de falta de turno. En este caso se está incumpliendo el artículo 5 de la ordenanza que habla de faltas graves, que es estacionar en lugares prohibidos, la cual tiene como penalidad de entre 42 y 1.000 unidades fijas (precio actual del litro de nafta Infinia), por lo que las multas rondan entre 1.800 y 67.000 pesos”, dijo la asesora legal del municipio.Según Pitana, en ambas avenidas las infracciones se imparten en una misma cantidad y explicó que “además de hacer las infracciones, se les explica a los conductores la falta”.“Es no respetar a los usuarios de las bicicletas, hay que respetar el derecho a circular de los ciclistas”, remarcó.“Los agentes lo que hacen es constatar las infracciones, dejando copia al infractor y las demás se llevan al corralón municipal. Todas las actas se las llevan al juzgado de turno, el infractor debería acercarse al juzgado con la copia y hacer su defensa”, detalló Pitana.En ese sentido había reflexionado Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad: “La gente no respeta aún y no se concientiza de que hay otras formas de moverse, otros sistemas de transporte y eso hace que tengamos que poner un elemento físico para delimitar esa senda de circulación. Con esto queremos impulsar no sólo la parte recreativa sino que la gente pueda usarla para poder ir a trabajar, hacer sus trabajos”.