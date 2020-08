La industrialización y el retorno a la chacra, ejes de Agro para 2021 - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

En la jornada de ayer se llevó a cabo la tercera reunión de análisis del Presupuesto General para la Administración Pública Provincial, correspondiente al ejercicio financiero 2021. Los diputados de la comisión de presupuesto recibieron a los ministros de Ecología, Mario Vialey, y de Agro y Producción, Sebastián Oriozabala.Los funcionarios hicieron un balance pormenorizado de las tareas que llevan adelante en las distintas carteras y expresaron las proyecciones para el año entrante.Ecología estimó un incremento del 22,14% respecto a lo estimado para el ejercicio financiero en curso, poniendo el eje en puntos clave como la preservación de bosques, el fortalecimiento de las áreas naturales y la promoción de parques provinciales. En ese sentido, se especificó el fuerte trabajo que se está llevando adelante en el Parque Federal Campo San Juan, que estaría en marcha a comienzos de 2021.Mientras tanto, para Agro las estimaciones dan cuenta de un incremento del 31,48% con relación al de 2020, que se dividen en las múltiples áreas que abarca la cartera, y se basa en tres objetivos fundamentales: la industrialización de la ruralidad, la generación de políticas de innovación y desarrollo, y el fomento al arraigo rural, con un fuerte trabajo puesto en el regreso a las chacras.Oriozabala realizó una extensa exposición sobre los alcances de cada área de trabajo que tiene el Ministerio de Agro, puntualizando en la industrialización. “La provincia tiene el mayor nivel de industrialización del NEA cuando hablamos de agroindustria. Hablamos de la integración de las cadenas, como la forestoindustria, la tabacalera, yerbatera, tealera, que son las más tradicionales, y no sólo hacemos producción primaria, sino que somos exportadores de productos terminados con agregado de valor y eso se debe a una política de inversión”, indicó el ministro.Al tiempo que habló de una “nueva ruralidad”, mediante una “mirada holística de cómo abordamos la ruralidad, con una propuesta integral, hablando de competencias tecnológicas, tanto en agroindustria como en la producción de agroalimentos”.“Proyectamos el trabajo de este Ministerio para aportar al desarrollo productivo de nuestra provincia con soberanía, sustentabilidad, equidad e independencia económica, atendiendo al crecimiento y fortalecimiento de nuestras comunidades rurales: productores, trabajadores y pueblos originarios”, sostuvo ante la Comisión.Asimismo, detalló: “Hemos incorporado profesionales en territorio que conforman el Equipo Técnico Territorial Interdisciplinario (Etti) con el objetivo de contribuir a estos procesos y disminuir la brecha entre las condiciones de vida y trabajo entre las zonas urbanas y rurales”.El funcionario destacó que en este contexto de pandemia se pudo plantear el arraigo rural no sólo sosteniendo a las familias, sino también con el retorno a las chacras. “Es un desafío al que tenemos que apostar, que el contexto económico nos ha mostrado que es posible, estamos viendo que un montón de productores que en su momento se fueron, se encuentran hoy en situaciones de falta de trabajo en zonas urbanas, entonces la chacra no solo se posiciona como un lugar donde vivir, sino de producir alimentos sanos, en el marco de la producción soberana de alimentos y la sustentabilidad”, manifestó.Dijo que se apuntará a trabajar el arraigo rural con organizaciones capacitadas en procesos socio-organizativos vinculados al aumento de la producción agropecuaria, empresas capacitadas en sistemas de gestión y cooperativas vinculadas al sector productivo.“Buscamos generar espacios de articulación que permitan fortalecer las actividades y la dinámica socioorganizativa en las localidades, parajes y picadas”.Y respecto al contexto actual, valoró la rápida apertura de las industrias rurales. “Abrir el acopio de tabaco, por ejemplo, fue una decisión que la tomamos el primer día de pandemia. Se sostuvo la producción misionera en tiempos de cuarentena, en un sistema binario entre lo económico y lo sanitario”, destacó.De forma previa, el ministro Mario Vialey expuso sobre la labor de la cartera ecológica y determinó que uno de los mayores desafíos que se vienen llevando adelante tiene que ver con la puesta en marcha del primer Parque Federal Campo San Juan. Según establecieron, tendría fecha de inauguración a principios de 2021.Además, mencionó otros programas e inversiones que se están ejecutando con buenos resultados, como “el cuidado de todas las áreas protegidas naturales y de los bosques, para proteger las cuencas hídricas”, mediante un trabajo conjunto también con diputados de la Cámara de Representantes provincial.En ese sentido, Vialey informó que para el 2021 se fijaron como objetivos tres ejes: el cuidado del agua, con las cuencas hídricas, la protección de los bosques y lograr el equilibrio entre factores: sustentabilidad ambiental, económica y social.“Son políticas de Estado que tiene el Gobierno de la provincia, el Gobernador permanentemente pide el cuidado de los bosques nativos, que son el paraguas y el contenedor de toda la biodiversidad misionera”, expresó.“Quiero destacar el fortalecimiento del Corredor Biológico Urugua-í Foerster, con la incorporación de 91 hectáreas al Sistema de Áreas Naturales Protegidas. La adquisición se concretó en la zona más importante para la conectividad de la biodiversidad en Misiones”, añadió.También señaló que priorizarán la exigencia de estudios de impacto ambiental para las obras que se realicen en la provincia, y que otro objetivo al que apuntan son los expedientes digitales.Se refirió además al cuerpo de guardaparques y contó que hay 129 en total, con los que “hay permanente diálogo con respecto a lo que tiene que ver con sueldos, si bien se resolvió el conflicto el año pasado, vamos viendo cómo podemos ir mejorando. Ellos tienen un compromiso muy fuerte con nuestra áreas protegidas”. Y aclaró que se está estudiando incorporar nuevos guardaparques para fortalecer la seguridad en las áreas.En tanto, en referencia a la caza furtiva, dijo que “se piensa en tener actores importantes que por ahí no lo teníamos, que son los guardafaunas honoríficos. Pensamos incorporarlos en las reservas privadas. Hoy son alrededor de 30 que se van a incorporar mediante una alianza que hicimos con la red de reservas privadas”.Al tiempo que agradeció a la gestión provincial por los insumos para continuar los trabajos diarios.