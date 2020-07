La industria yerbatera afirma que sigue en situación crítica

"Llegamos a esta situación porque en los últimos meses no se dieron ni siguiera aumentos mínimos. Hoy nuestra realidad es crítica" Víctor SaguierPresidetne de la CMYMZP

Molineros ven un consumo igual al 2019 Para Saguier, hasta el momento las ventas internas y externas de yerba mate se muestran en valores muy similares a los valores del 2019. Ante ello, consideró que es incorrecto decir que se vive un buen momento en toda la actividad. “Desmiento que se venda más yerba, no es así. Si uno habla de volumen, según los datos del Inym a mayo de este año se movilizó un 2,6% (de yerba mate envasada) por debajo del mismo periodo de 2019. No vendemos más. Estamos más o menos igual, un poco abajo incluso de lo que sucedía hasta mayo del año pasado. Vamos a ver que dan las estadísticas de junio, pero viene siendo similar al año pasado. Las exportaciones están de la misma manera, siguen en los mismos valores y un poco más abajo que el año pasado”, comentó.

Víctor Saguier, presidente de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora, explicó a El Territorio que el sector atraviesa un difícil presente. Recordó que en esencia es por no poder trasladar los fuertes aumentos que se vienen pagando por la hoja verde de yerba mate y yerba mate canchada. ]Se recordó sobre esto que Nación limitó recientemente a un 4,5% la suba que puede darse como precios máximos a sus productos. Y que para las industrias el porcentaje es totalmente insuficiente para mantener su actividad. Así, empresas grandes y pequeñas podrían quedar muy cerca de la quiebra al no poder compensar sus gastos productivos.En cuánto a regulación de precios por parte de Nación, el directivo recordó que hay dos cuestiones que deben diferenciarse.“Por un lado está el programa Precios Cuidados que es de participación voluntaria, se hace con productos determinados propuestos por Nación y las empresas. Ese programa tiene una revisación trimestral de los costos y de ahí surge que Nación luego puede dar o no aumentos. El otro programa es Precios Máximos, que había sido congelado por el gobierno nacional. Ante esa situación, nosotros habíamos solicitado a la Secretaría de Comercio Interior que nos otorgue un aumento de al menos un 25%. Esa nota se la hizo llegar al ministro (Matías) Kulfas y a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español”, detalló el directivo misionero.Recordó que, en la anterior reunión por videoconferencia, con el ministro Kulfas el pedido de aumento no fue autorizado y se consideró otorgar aumentos en menor intensidad.“La Nación a través de una publicación en el Boletín Oficial nos dio ahora un aumento del 4,5%. Eso es totalmente insuficiente. Traducido a nuestros productos, representa una suba de unos 6 pesos. Es casi nada y necesitamos mucho más. Estamos en una situación crítica, eso también se lo explicamos. Hay muchas empresas que están muy endeudadas y eso pueden corroborarlo hay datos públicos”, se enfatizó.Para el sector industrial yerbatero, la situación sigue siendo preocupante porque demoran el reconocimiento de costos. “Es una situación muy complicada, todos los días hacemos los reclamos ante las debidas instituciones, con las cámaras que nos agrupan, con la Confederación Económica de Misiones, a través del gobernador (Oscar Herrera Ahuad), ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate y directamente ante el gobierno nacional. Llegamos a esta situación porque no se dieron ni siquiera aumentos mínimos en estos últimos meses. Por eso nuestra realidad hoy es crítica”.En el medio del planteo de los industriales se recordó que la yerba mate canchada que pagaban en junio unos 100 pesos, ya pasó a valer en julio unos 115 pesos (15%).“Argumentamos que la yerba mate (materia prima) subía todas las semanas y era difícil compararlo con el resto de los alimentos, porque estábamos pagando de contado algo que tenemos que guardar o estacionar unos diez meses y después recién vender. Si a eso se le suma el plazo de pago de las cadenas comerciales, que oscila entre 40 y 50 días, hay un componente financiero importante que sostener”, detalló el directivo.En tanto diferenció: “Puede ser que algunos sectores estén mejor por los altos precios que se están pagando, pero decir que la yerba en general está pasando un excelente momento o para festejar, no creemos que sea así. Incluso muchas empresas, sobre todo las medianas y las pequeñas, están sufriendo el aumento de la materia prima porque no pueden abastecerse. Y muchas están en riesgo de llegar algún tipo de quebranto”, evaluó.