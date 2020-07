La incómoda pregunta de Pampita a Ingrid Grudke

Jueves 30 de julio de 2020

Ingrid Grudke y Carolina Pampita Ardohain se conocen hace años ya que ambas han construido una importante carrera en el mundo de la moda y las pasarelas. Aunque no son amigas, siempre mantuvieron una buena relación. El martes, la morocha y la rubia se reencontraron en el programa Pampita Online que se emite por la pantalla de NET TV.Durante la charla, la conductora le preguntó sobre diversos temas y en un momento sintió la confianza para sacarse una duda que tenía relacionada con su actual marido, Roberto García Moritán: “Ingrid te tengo que hacer una pregunta porque yo esto a Rober no le iba a preguntar si era verdad. No pregunto nada del pasado... ¿Es verdad que te propuso casamiento Rober, como dijeron los medios?”La modelo misionera se quedó sorprendida, pero le contestó con total seguridad: “No, eso es mentira”. Y aprovechó para remarcar que ni siquiera conoce al empresario gastronómico: “Yo no lo conozco, no sé de dónde salió ese rumor, quien lo dijo que diga de dónde lo sacó así sabemos de dónde salió eso”, precisó Grudke para dejar sin argumento el rumor que la vinculó a Moritán.