La incertidumbre y el miedo de un misionero en su periplo por EE.UU.

Martes 31 de marzo de 2020 | 06:30hs.

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

“Me siento preocupado por todo esto. Estando lejos no puedo hacer nada y me preocupo por mis hijos, por mi familia, por todos en realidad”. La frase es de Axel Bordón, un posadeño de 28 años que como muchos argentinos llegó a principios de marzo hasta la casa de sus tíos en los Estados Unidos con la idea de conocer uno de los países más importantes del mundo.







La emergencia sanitaria en la que se encuentra el planeta debido a la expansión del coronavirus hace por estas horas replantear a Axel su futuro en el país debido a la gran cantidad de casos que se registran día a día y los fallecidos que deja a su paso la pandemia.







En diálogo con El Territorio, el misionero comentó que el 5 de marzo pisó suelo norteamericano por primera vez luego de semanas de planificar unas largas vacaciones.







La fecha de regreso estimada era el próximo 6 de abril y si bien la intención era visitar los lugares más icónicos de Nueva York y ciudades cercanas, el poder concretar algunas changas para hacerse de unos mangos extra como electricista no eran vistos con malos ojos por Axel.







El joven vive en Nueva Jersey y al ser consultado por cómo es la situación sanitaria local comentó: “Acá todo es bastante paranoico, no es para menos porque se contagia mucha gente por día por no acatar las órdenes”.







Además comentó que pese al complicado panorama, la ciudad donde trabaja temporalmente hasta el momento no entró en cuarentena obligatoria por disposición del gobernador local.







También denunció que existe mucha irresponsabilidad en las personas a la hora de cuidarse. “Te dicen que estés a seis pies de las otras personas, que te cuides, que te laves bien las manos. Nosotros seguimos trabajando con mucho recaudo: tenemos barbijos, alcohol en gel en el auto, tenemos servilletas. Y cada vez que llegamos a nuestras casas dejamos el zapato afuera, dejamos la ropa para lavar, nos bañamos”, remarcó.







Sobre la forma de atención a la problemática reinante, confió que todo aquel que tenga problemas de salud debe recurrir de forma online a una plataforma digital que el gobierno dispuso para la ciudadanía. Y contó que en los últimos días hubo una importante campaña a lo largo de los 50 estados para reclutar a todos los médicos a los hospitales o zonas con más casos positivos confirmados.







A la hora de analizar cómo serán las próximas semanas, el diagnóstico de Bordón no fue el más alentador. “De acá a una semana esto va seguir creciendo porque nadie toma los recaudos y no son conscientes de la pandemia que está haciendo estragos en todo el mundo. Acá como que lo minimizan al problema, hasta el propio presidente dijo que es un ‘virusín’”.







Por otro lado, agregó que espera que el gobernador local imite las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández de poner a toda la población en cuarentena y castigar a quien no la respete.







“Hay muchísimos casos en donde yo estoy viviendo. Por ejemplo, hubo una familia en la que murieron cuatro de sus integrantes. Esto crece a pasos agigantados en Nueva Jersey. En Nueva York también, hace unos días hubo 13.000 contagiados en un día y cerca de 500 muertos”, dijo el posadeño oriundo del barrio Patotí.Por último, Axel confesó su total incertidumbre a la hora de pensar en el momento en que deba regresar a Argentina: “Si vuelvo no sé qué va pasar, si me van a poner en cuarentena en Buenos Aires o si volvería a mis pagos en Posadas. Eso también tendría que analizarlo por que por ahí me contagio allá en Buenos Aires y no sé si me conviene; mejor esperar acá”.