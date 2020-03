La incertidumbre de ser olímpica

Jueves 19 de marzo de 2020 | 02:00hs.

El domingo se confirmó que Argentina había logrado alcanzar una plaza olímpica femenina en ciclismo de montaña para Tokio; y además, una misionera podría ser la encargada de llevar los colores celeste y blanco a la máxima cita.

Es que la apostoleña Paula Quirós y la jujeña Agustina Apaza fueron protagonistas en este ciclo olímpico, pero la particularidad es que ambas están empatadas en puntos (1.125) en el ranking de la Unión de Ciclistas Internacional y ahora la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (Facimo) deberá elegir entre ellas dos.

Y como dijo el ex gobernador de Misiones Hugo Passalacqua ‘la cosa no está fácil’. Es que Paula sumó más puntos que Apaza, pero debido a la pandemia de coronavirus el ranking internacional se cerró con fecha del 3 de marzo y no computó los puntos UCI que la misionera ganó en la competencia internacional en Araxá, Brasil, el 5 de este mes. Tampoco se realizará el Panamericano de San Juan, previsto para el 12 de abril, por lo que ahora la decisión está en manos de lo que considere la Facimo en las próximas semanas.

En este contexto, El Territorio se comunicó con Paula, que está con una gran incertidumbre tanto por lo que resolverá la Federación, como por lo que está aconteciendo a nivel global por la pandemia, que afecta el ciclo olímpico, en este año tan particular para los deportistas de alto rendimiento.

“Por acá está todo muy complicado, estoy en Mina Clavero -Córdoba-, porque después de Brasil pasé un día por mí casa en Apóstoles y ya partí para acá, porque el 22 tenía una carrera que se suspendió, así que estoy acá todavía y creo que si la semana que viene se puede entrar a Misiones vuelvo”, compartió la misionera, que hace varios años representa al equipo Gili Bike de Mendoza.

Sobre estar a la expectativa de saber si va a ser olímpica en la máxima cita del deporte, Paula explicó que “le cuesta esperar” porque es ansiosa y se entiende porque luchó, con muchos sacrificios, durante cuatro años para buscar la clasificación a Tokio.

“Me cuesta mucho esperar, soy muy ansiosa y estoy un poco nerviosa, es una mezcla de cosas porque uno no sabe para dónde va a ir y qué decisiones van a tomar. Todos los días cambian las cosas y de un día para el otro cambia mucho todo también en este contexto... y la verdad es que es muy difícil y tampoco uno sabe mucho qué hacer mientras espera”.

En su caso, la pandemia y sus consecuencias como la cuarentena le llegó lejos de casa, con la chance de ser olímpica, pero sin certezas siquiera de saber si podrá seguir entrenando.

“Que se cerró el ranking nos enteramos hace pocos días y fue una revolución para mí porque en este caso los puntos que sumé en Brasil no entraron, no los computaron para el ranking, porque lo cerraron con fecha del 3 de marzo y en Brasil corrí el 5, si hubieran entrado esos puntos hubiera quedado primera en el ranking y ahora, si bien figuro primera, estoy empatada en puntos con Agustina Apaza”.

“La diferencia está en el Campeonato Argentino del año pasado que yo quedé segunda y Agustina quedó tercera y si toman ese criterio, que anunciaron el año pasado, me favorece a mí. Pero bueno, por estos momentos están diciendo que como no se sabe absolutamente nada sobre qué va a pasar ni cuánto hay que esperar y la situación obviamente cada vez es peor”, señaló.

Y luego agregó qué “encima que todavía no llegamos al invierno acá, menos se sabe qué esperar y yo la verdad es que estoy tratando de no pensar mucho en eso y mientras que se pueda seguir entrenando lo seguiré haciendo. En España, por ejemplo, ya han prohibido que los ciclistas salgan a entrenar a la calle y los entrenamientos tienen que hacerlo dentro de su casa -usan rodillos-. Nosotros no tuvimos aún esa prohibición, así que por el momento es día a día entrenando lo mejor que se pueda”.

La crisis e incertidumbre se vive a escalada mundial y en el ámbito deportivo estos meses previos a los JJ.OO. de Tokio, del 24 de julio al 9 de septiembre, serán clave tanto para clasificar como para la preparación.

“Es muy difícil, porque en mí caso empecé a preparar el 2020 hace cuatro años; y es mucho tiempo de trabajo para un momento que puede que no llegue... más allá de si uno clasifica o no, porque en realidad ahora a nosotros nos faltaba correr el Panamericano que se suspendió y eso iba a ser lo que cierre nuestro ciclo y en el caso de conseguir la plaza, que decidan quién va a ir. Entonces no poder completar ese ciclo es muy duro”.

Luego la misionera añadió que sobre todo por “la incertidumbre que hay, porque bueno de última si vos sabés que ya se terminó, ya está y de alguna forma buscás dar vuelta la página, pero en realidad no se sabe nada y entonces es muy complicado. En mí caso trato de no pensar mucho en eso y trato de enfocarme que estoy haciendo lo que me gusta y tratando de tomar todas las precauciones que están en todos lados, porque como deportistas estamos un poco más expuestos a alguna enfermedad por los viajes, pero bueno por el momento voy día a día y tratando de no pensar demasiado”.