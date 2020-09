La Iglesia y los movimientos agrarios de Misiones - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020

Por Alfredo Poenitz Historiador

El tipo de asociación que los colonos misioneros habían conocido hasta la década de 1970 fue el del cooperativismo, que, nacido con muy buenas intenciones de ayuda mutua, evolucionó, con el tiempo, hacia una forma de organización que representaba en general, los intereses de los agricultores mejor posicionados económicamente. A tal punto no se sintieron vinculados al cooperativismo los pequeños agricultores misioneros que llegaron a crear un movimiento que con el tiempo se radicalizó, el MAM (Movimiento agrario de Misiones), influenciado ideológicamente por el peronismo revolucionario de aquellos tiempos.El MAM nació en Oberá el 28 de agosto de 1971 a partir de modelos reivindicativos y de fuerte carácter combativo como las Ligas Agrarias del NEA, como una respuesta a la crisis que experimentaba el agro. Tanto las Ligas Agrarias como el MAM fueron el resultado de experiencias organizativas previas entre activistas ligados a movimientos rurales cristianos. El problema agrario iniciado en 1966 y que se extendió hasta 1974, estuvo representado por una crisis yerbatera de sobreproducción y por una consiguiente disminución del consumo que agravó tal situación. El cultivo de la yerba estaba fuertemente regulado por el gobierno mediante la Crym, estableciendo cupos de producción, cosecha y prohibición de siembras. Al mismo tiempo, pagaba una cuota fija de precio del producto, excesiva para los pequeños productores.El tabaco también sufría las oscilaciones de precios y rentabilidad del sector, mediante un sistema de producción que perjudicaba a los productores. Desde 1973, el tabaco estaba regulado por el Fondo Especial del Tabaco (FET), financiado mediante un impuesto a los cigarrillos, y cuyo monto era destinado a subsidiar a los productores sosteniendo un nivel de precio del producto y mediante planes de ayuda.El MAM logró representar por un tiempo los intereses sectoriales de los productores campesinos, y su capacidad de movilización fue demostrada mediante el despliegue de numerosas huelgas y concentraciones multitudinarias donde reclamaban no sólo derechos económicos, sino también cambios en el régimen de tenencia de la tierra.La principal actividad del MAM se concentró en los departamentos del centro de Misiones, Oberá, Leandro N. Alem y Cainguas, por ubicarse allí la mayor concentración de pequeños y medianos productores, los más afectados por la crisis.La Iglesia Católica, a través de un Movimiento rural, el MRA (Movimiento Rural de Acción Católica) impulsado por el propio obispo, monseñor Jorge Kemerer, adhirió al movimiento agrario, especialmente a partir de la acción del P. José Czerepack, párroco de la Iglesia Sagrada Familia de Posadas y asesor espiritual del MAM. Este sacerdote se reunía periódicamente con los colonos en un automóvil, acondicionado como un centro asistencial rodante, donado, a través de una gestión de Monseñor Kemerer, por la Fundación “Adveniat” de Alemania. Tanta fue la influencia de la Iglesia, que el primer secretario general del MAM, Antonio Hartmann era un activo militante del MRA.En un principio, y, debido a la presencia de dirigentes católicos, el MAM fue apoyado desde el gobierno provincial, representado por el interventor Brigadier Mayor Angel Vicente Rossi. Incluso se ofreció a brindar soluciones a los reclamos de los productores, pero, ante las violentas movilizaciones y la trascendencia que comenzó a tener el MAM, el gobierno comenzó a reprimir a los manifestantes.En enero de 1972 el MAM inició una protesta consistente en no cosechar hasta que no se reconociera un precio justo a la producción de té. El obispo Kemerer apoyó esta medida haciéndole saber al propio Presidente Lanusse su adhesión al movimiento y exigiendo una rápida solución a los problemas del agro misionero. Este compromiso de la iglesia misionera fortaleció al MAM y la situación social se recrudeció, violentando los medios de comercialización en las rutas misioneras. A la acción directa se agregaron otros medios de combatividad como el periódico “Amanecer Agrario” y un programa radial diario llamado “La voz del MAM”, que se emitía en LT 13 Radio Oberá, donde alentaban a la población del campo a unirse a sus reclamos.En los inicios de 1973, el MAM se dividió entre aquellos con posturas reformistas y dialoguistas que pretendían que el movimiento no se desnaturalizara en relación a sus reclamos iniciales y aquellos que planteaban una acción más revolucionaria. Estos últimos eran liderados por Pedro Peczak, quien era apoyado por el Padre Czerepack. Expulsados del movimiento, crearon en octubre de 1974 las Ligas Agrarias Misioneras (LAM), mientras que otro grupo constituyó el AMA (Agricultores Misioneros Agremiados). El LAM, más radicalizado, encontraba adhesión entre los pequeños colonos del centro del territorio, mientras que el AMA defendía los intereses de los agricultores más prósperos, concentrados en el norte misionero.En las elecciones provinciales de 1975, el Partido Auténtico, brazo político del LAM presentó como candidato a vicegobernador a Pedro Peczack, consiguiendo una importante representación en la Legislatura.La Junta militar instaurada en 1976 debilitó la acción del movimiento agrario sobre todo por la persecución a sus principales dirigentes. Pedro Peczak fue arrestado y muerto por fuerzas militares en noviembre de aquel año. Su cuerpo fue devuelto a su familia un mes después. El P. Czerepack, detenido inmediatamente después del golpe fue visitado por Monseñor Kemerer en los diferentes sitios donde estuvo encarcelado, en Resistencia, La Plata, Devoto. Finalmente consiguió liberarlo y personalmente lo acompañó a Alemania para su radicación definitiva.