La Iglesia se movilizó en Luján para rezar por las mujeres y rechazar la despenalización del aborto

Domingo 8 de marzo de 2020 | 16:42hs.

La Iglesia Católica organizó en Liján una misa para celebrar el día de la Mujer, bajo el lema "Sí a las mujeres. Sí a la vida". En ese contexto, la Iglesia envió el primer mensaje de respuesta a la presentación del proyecto del Poder Ejecutivo nacional para despenalizar el aborto. El encargado de dar el mensjae fue el obispo de San Isidro, y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, quien en su homilía aludió al proyecto cuestionando las prioridades establecidas en un país con “altos niveles de pobreza e indigencia”, desnutrición infantil y falta de agua potable. Prioridades que llevan a la elección de “temas que enfrentan a los ciudadanos de a pie” y atentan “contra la fraternidad”, afirmó. “Si no hay fraternidad siempre habrá buitres dispuestos a rapiñar nuestro país”, sentenció.







El Obispo de San Isidro también se refirió a la Educación Sexual. Sobre esto indicó, “apoyamos la implementación de una educación sexual verdaderamente integral que fomente y capacite la decisión libre de concebir una vida humana respetando los idearios de las instituciones educativas como lo afirma la Ley actual”.



Finalmente, señaló que la Iglesia acompañará “todas las políticas sociales que favorezcan la atención a la mujer embarazada especialmente en situaciones de conflicto y de extrema vulnerabilidad”. Enseguida agregó: “Ya lo estamos haciendo en muchas de nuestras comunidades”.





“En esta Eucaristía venimos a celebrar y a agradecer la vida de tantas mujeres, su presencia insustituible en las familias y el lugar cada vez más amplio que tienen en nuestra sociedad”, afirmó. Y agregó: “Pero de un modo especial, queremos celebrar y agradecer, la cercanía y el compromiso de las mujeres con la vida”. Haciendo una analogía con la Virgen María, se refirió a las mujeres que reciben “esa vida que se anunció alguna vez en un embarazo no planeado, que tal vez no llega en el mejor momento pero totalmente entregadas a acompañar ese nuevo ser”.“Millones de argentinos y argentinas, creyentes y no creyentes, tienen la profunda convicción de que hay vida desde la concepción”, dijo, asumiendo que es una posición mayoritaria y no exclusivamente religiosa. “Es injusto y doloroso llamarlos anti-derechos o hipócritas”, reprochó.Condenó “la crueldad de los femicidios y todo tipo de violencia y discriminación ejercida contra las mujeres”. Pero a la vez agregó que "con la misma pasión con la que afirmamos esto último, decimos también que no es lícito eliminar ninguna vida humana como afirma nuestra Constitución Nacional”.Además, pidió que “el diálogo sea el camino de los debates sociales en nuestra Argentina”, con “respeto” y “no desde la dialéctica emocional de quien se impone y silencia al que piensa y siente distinto”. “La descalificación y la estigmatización no hacen más que profundizar las divisiones entre los argentinos”, afirmó.“El lema de este encuentro es Sí a las mujeres, Sí a la vida. Ellas son las primeras maestras en el aprendizaje de una cultura del cuidado. Necesitamos que ellas nos enseñen a cuidar la vida, don de Dios con el cual tienen una cercanía privilegiada”, concluyó.