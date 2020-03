La hoja de ruta del presidente

Domingo 1 de marzo de 2020

A 81 días de haber asumido la presidencia del país, Alberto Fernández brindará hoy el segundo discurso de su gestión ante el Congreso de la Nación, dando en este caso apertura formal al 138° período de sesiones ordinarias. La primera vez, había hablado ante los legisladores el 10 de diciembre pasado, cuando asumió en el Poder Ejecutivo. Si bien trascendió el nombre de algunos colaboradores, afirman que personalmente se encargó de escribir el discurso cuyo contenido integral se conocerá hoy y en el cual repasará los primeros días de gestión, pero fundamentalmente marcará la hoja de ruta que pretende seguir en lo económico, social, obras pública, judicial, seguridad y política exterior, entre otros aspectos.De esta manera, los detalles y las líneas más importantes del contenido del discurso de hoy serían de puño y letra del mandatario nacional. Entre los posibles anuncios se encontrarían aquellos sobre los que ya había empezado a trabajar desde el primer minuto de gestión. Fue lo que demostró al encarar algunos proyectos destinados a proteger a los sectores más empobrecidos y vulnerables que dejó la administración de Mauricio Macri. En consecuencia, se espera que detalle sobre la lucha contra la pobreza y lo que viene ocupando mucho tiempo de gestión, seguramente menciones sobre las negociaciones con el FMI, que recién se podrían oficializar una vez concretada la oferta a los acreedores, para lo cual el propio gobierno estableció que ello ocurriría antes de finalizar este mes. Recién una vez cerrada esta negociación, se tendría mayor claridad en cuanto a los proyectos que requieren de mucha inversión, como la obra pública.Está claro que hay mucha ansiedad para que se resuelva todo en poco tiempo. Tradicionalmente se establece a favor de los nuevos gobernantes 100 días como período de gracia, tiempo que se espera logren asentarse los nuevos proyectos e iniciativas. De manera inédita y excepcional, al gobierno de Mauricio Macri dicho beneficio se le extendió por otros casi 500 días, y algunos le otorgaron casi hasta finalizar el mandato, pensando que podría corregir sus errores, aunque como ya se sabe, ese tiempo lo terminó dilapidando y las malas decisiones terminaron afectado a todo el pueblo argentino. Si bien el nuevo gobierno se encuentra transitando el período de gracia, hay urgencias que resolver, como la situación de un poco más del 40 por ciento de la población que está bajo la línea de pobreza. Al respecto, la administración nacional fue mostrando el perfil que va tomando para asistir a los sectores más vulnerables, desde buscar la forma de incrementar los ingresos o protegerlos, como de hecho hoy comienza a regir la devolución del 15 por ciento sobre compras realizadas por jubilados o beneficiarios de planes sociales. Un régimen de reintegros pensados para los sectores vulnerados. Lo mismo sucede con la Ley de Góndolas aprobada el último viernes, que apunta a darles un mayor impulso a los pequeños emprendedores, ya que se obliga a los supermercados a reservar un 25% del espacio disponible para productos elaborados por micros y pequeñas empresas nacionales. Al mismo tiempo, permite regular la competencia de las marcas y darle más opciones al consumidor.Además, para los consumidores en general, se observaron otras medidas, como la pesificación de la tarifa de energía eléctrica, para disminuir la presión a la mayoría de los consumidores del país y quitar algunos privilegios que tenían algunas firmas cercanas a la administración de Macri. Algo similar ya había sucedido con la estatización de los peajes, como sucede en las empresas que operan en Misiones, cuya concesión desde hace tiempo había vencido y se venía postergando a favor de empresas que nada hicieron a favor de rutas más seguras, como tampoco servicios a favor de los automovilistas. Del mismo modo, la insistencia de la administración nacional para seguir avanzando en bajas de las tasas de financiamiento por parte de las entidades bancarias, como efectivamente ocurrió para las tarjetas. Se busca que las entidades alivianen el costo del financiamiento de los hogares, como una manera de dinamizar rápidamente el consumo.Son medidas en general que apuntan a los sectores con menos recursos, en tanto se busca disminuir las ganancias abultadas que tuvieron algunos grupos concentrados de poder, como es la puja que se da con algunos sectores del campo por el aumento de las retenciones a la soja y seguir protegiendo en general a la producción. Se suma la puja por la quita de algunos privilegios, como se dio casi al finalizar la semana en medio del debate sobre el proyecto de ley que recorta las jubilaciones de privilegio de jueces y fiscales. Al respecto, Alberto Fernández defendió la legalidad de la sesión de Cámara de Diputados y celebró la media sanción. En dicho ámbito, se cuestionó la presencia de Daniel Scioli. Es que el diputado del Frente de Todos, fue designado como embajador en Brasil, pero aún no fue formalizado en el cargo diplomático y la renuncia como legislador recién sería este lunes, por lo que seguía dentro de su derecho de ocupar la banca.De esta manera, son temas que se meten dentro de las urgencias que en muchos casos se transformaron -en los dos últimos años- en emergencias. Esto se refleja en materia de salud pública, por lo cual millones de argentinos quedaron sin protección debida, por la carencia de vacunas o medicamentos accesibles, para lo cual desde esta semana se volvió a establecer un botiquín para la continuidad de los tratamientos en los sectores de menos recursos. También en la era de Macri se avanzó hacia la desjerarquización del Ministerio de Salud, pasando a Secretaría, y ahora se volvió a recuperar el rango original.Es verdad que los gobiernos no pueden limitarse sólo a lo urgente. Por tal razón, se espera que en el Congreso, el presidente haga hincapié en los proyectos que puedan concretarse. Podría citar un proyecto sobre un nuevo mecanismo de transparencia, para el manejo de la obra pública, que estaría bajo el programa de fortalecimiento de la calidad institucional para la transparencia en la contratación de la obra pública. Se conoció que dicho plan, que estaría enmarcado para los próximos 100 días de gestión, contemplaría tres ejes de acción, como la de reactivar el 65% de los proyectos que están paralizados, como el caso de rutas seguras y otras obras viales que de hecho, se mencionó la semana pasada en esta misma columna, además de desplegar un programa de mano de obra intensiva para crear 20.000 puestos de trabajo y apuntalar los programas alimentarios con la red de agua potable en todo el país.Otro aspecto recuperado a favor de los gremios fueron las paritarias para discutir la situación salarial de cada sector. Esta semana fue el turno de los gremios docentes nacionales, donde se acordó subir el sueldo mínimo. Al respecto, el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, destacó que desde marzo ningún docente misionero cobrará menos de 23.000 pesos, y desde junio se elevará ese mínimo a 25.000 pesos. Para los de menores ingresos en Misiones existe un mecanismo de compensación.De esta manera, se asegura el inicio del ciclo lectivo en el país. En la provincia de Buenos Aires, donde se extendió la negociación hasta último momento, también la mayoría de los gremios aceptaron la oferta salarial; allí comenzarán las clases mañana. Son los pasos que se fueron dando en diversas áreas, pero como se dijo, hay ansiedad de que la solución llegue más rápida, incluso dentro del Frente de Todos. Por tal razón, el mandatario nacional envió un mensaje a los dirigentes del oficialismo para pedir calma ante algunos planteos. Les bajó una clara línea política, además de plantearles que no se están dando cuenta del estado delicado de país que recibió el gobierno y, por lo tanto, les pidió tiempo para encarar todo lo que debe resolverse.Así como los argentinos estarán expectantes en cuanto a las grandes líneas de acción que pretende trazar Alberto Fernández, del mismo modo cada región o provincia, como ocurrirá en Misiones, buscará conocer los proyectos que puedan llegar a concretarse en esta parte del país desde el gobierno central.Se había adelantado que desde Misiones se detallaron los recursos propios destinados a cubrir el progresivo retiro de la responsabilidad del Estado nacional durante el gobierno de Mauricio Macri. Al respecto, ahora se conoció que integrantes del equipo técnico del mandatario nacional están en pleno análisis del pedido de Misiones de una asignación extraordinaria compensatoria de 2.500 millones de pesos al mes, lo que sería equivalente a 30 mil millones de pesos al año. En esta misma columna, el pasado domingo se citaron algunos aspectos por los que Misiones efectuaba tal reclamo, todos fáciles de dimensionar.Un aspecto que no suele tenerse muy presente es la alta inversión que realiza Misiones para conservar el medio ambiente. Esto implica que no sólo se tienen elevadas erogaciones, sino que tal esfuerzo en bien de toda la humanidad no se refleja en rentabilidad inmediata. Al contrario, países vecinos observaron que lo más sencillo y rentable era tumbar montes y llenarlos de soja o maíz, cosa que Misiones viene resistiendo por décadas. Otras cuestiones son más palpables, como la falta de gas natural, los altos valores de los combustibles -en promedio, un 15 por ciento más caros comparados a Buenos Aires-, lo que además termina encareciendo todos los productos que llegan a las góndolas, por el alto costo del flete.A pesar de ser una realidad que se palpa todos los días, desde la administración provincial recuerdan la irrisoria coparticipación. Por eso plantean al gobierno nacional que a pesar de estos factores en contra, la provincia, al tener ordenadas sus cuentas, con una política de austeridad, con recursos propios no dejó nunca de atender cuestiones que deberían ser con esfuerzos compartidos con Nación, como la salud, la educación y la seguridad. Se conoció que cada punto se fue argumentando, ya que la Provincia viene abocada a una firme lucha contra el narcotráfico e innovando en materia de educación, y le recordaron cómo vienen afrontando con mucho esfuerzo y logrando un buen sistema de salud pública. Consideran que ante tal realidad, debería concretarse esa compensación desde Nación.Además, esta misma semana, el gobernador Oscar Herrera Ahuad se reunió con autoridades nacionales para detallarles cómo se está encarando la lucha contra el dengue. Casi al finalizar la semana, Herrera Ahuad reunió a su gabinete en la sala de situaciones de la Casa de Gobierno para dejarles en claro cuál debe ser el compromiso de todos y de cada uno para combatir esta amenaza. Les recordó la importancia de estar cara a cara con los vecinos, para ayudar y aconsejar qué hacer.De esta manera, como apuntaba a contar con funcionarios que estén atentos a todas las demandas, esta vez les pidió la máxima intervención. En forma previa, en reunión con los medios y acompañado por el vicegobernador Carlos Arce y el ministro de Salud, Oscar Alarcón, puso blanco sobre negro y clarificó todos los números. Detalló cómo está el panorama regional, ya que Misiones está rodeada de dos países endémicos, Brasil y Paraguay, donde la amenaza del mosquito es una constante todo el año, mientras que en Misiones ahora hizo foco en Oberá, donde se trabaja de manera intensa. Esto hace, según el mandatario, que Misiones, con 1.200.000 habitantes, desde septiembre de 2019 hasta ahora sólo tuviera 2.858 notificaciones, a pesar de tener la misma climatología y las mismas características. No obstante, dejó aclarado a todo el sistema sanitario provincial que en Misiones, todo caso sospechoso es tratado como positivo. Por eso, al hablar de la cantidad de casos sospechosos en toda la provincia, afirmó que en Oberá se registran 759 casos sospechosos y 19 confirmados. Así como pidió el compromiso a todos sus ministros, también lo requirió a todos los misioneros, al recordar que los criaderos del mosquito Aedes aegypti se encuentran en las propias casas, según lo reflejan las estadísticas de los índices larvarios.En lo político partidario, hoy la Unión Cívica Radical de Misiones empieza a definir nuevas autoridades. Por caso, en internas se terminará resolviendo quiénes serán las nuevas autoridades del comité municipal en Apóstoles, Oberá y San Vicente. En el resto de las comunas, y a nivel provincial, se conformaron listas únicas, por lo que después de este domingo quedarán firmes las nuevas autoridades que deberán asumir al levantarse la intervención del partido, a más tardar el 31 de marzo.