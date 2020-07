La historia de la humanidad en suelo cercano

Lunes 27 de julio de 2020

El Museo Histórico Arqueológico Andrés Guacurarí cumple hoy 42 años de resguardo del patrimonio material e inmaterial de la región.Como en tiempos de cuarentena museos y galerías permanecen cerrados, la celebración se trasladará al Facebook @museoguacurarí. En la red social durante toda la jornada se compartirá material acerca de la historia, colecciones, actividades del museo y también el recuerdo de las personas que aportaron al estudio de la historia regional a lo largo del tiempo.Así lo explicó Elba González, conservadora de museos y parte del equipo del Guacurarí, en diálogo con El Territorio. “Lo que me gustaría resaltar es que se trata del primer museo provincial y que desde su creación, que fue con otro nombre y en otra sede de la que tenemos hoy, muchos profesionales aportaron a la investigación y a acrecentar el conocimiento sobre el pasado en nuestro suelo. Una misión que se sostiene hasta el día de hoy con la coordinación de la arqueóloga Lorena Salvatelli”, detalló González.Y añadió: “Nuestro museo, que tiene colecciones con piezas datadas en más de 10 mil años, no sólo es lo que se muestra en las vitrinas, sino que siempre funcionó como un centro de estudio e investigación y también alberga archivos documentales en los que se trabaja para su conservación”.Acercarse al museo es un salto en el tiempo que lleva a esos primeros hombres y mujeres que habitaron estas tierras selváticas y generosa en cursos de agua. Eran primero nómades cazadores, luego seminómades que alternaban la caza y la pesca con una incipiente agricultura; llegaron luego los guaraníes, hay también expuestos en las salas vestigios y documentos de la irrupción de los europeos: la época misional guaraní-jesuítica y objetos más cercanos en el tiempo.Señaló además que una manifestación de esta impronta de mantener un museo vivo son los programas de rescate de tradiciones y saberes antiguos y que invitan a la comunidad a interactuar como talleres y cursos breves.Entre ellos se encuentra el programa El museo y la cocina, patrimonio cotidiano que cumplió 19 años y que revaloriza y trae al presente modos de preparar la comida y de seleccionar los ingredientes que tenían nuestros antepasados y, si no se transmiten a las nuevas generaciones terminan olvidándose.Uno de los objetivos del museo es continuar con los trabajos de investigación, tanto tareas de campo como luego en laboratorio, de aquellos restos materiales provenientes de sociedades pasadas. Generando de esta manera conocimiento y contenido para llevar adelante las visitas guiadas personalizadas que en la institución se desarrollan.El actual Museo Guacurarí fue creado por Decreto Nº 1379, el 18 de mayo de 1978, pero antes de situarse en la calle General Paz 1865 -sede actual- recorrió otros espacios. Abrió sus puertas por primera vez el 27 de julio de 1978, en la calle Estado de Israel, en el barrio El Palomar de Posadas.En 1981 se radicó como Museo del Hombre, en el espacio que actualmente ocupa el Museo Juan Yaparí (calle Sarmiento 319).En este marco, González recordó que además “tuvo otras locaciones más cortas hasta que finalmente se mudó al sitio que ocupa hasta hoy”.En 1984 se constituye con el nombre de Museo Provincial Andrés Guacurarí y pasa a ocupar la sede que tiene hasta el día de hoy. Una propiedad construida por Raúl Nosiglia y su esposa Magdalena Laban. No se sabe con precisión el año de construcción, pero fue poco antes de 1945, y no tuvo otros propietarios; solamente la familia Nosiglia, hasta su compra por parte del Gobierno Provincial, para formar parte de los edificios de la repartición pública.El museo tiene un centro de documentación y alberga el Archivo Histórico de la Provincia. En estas dependencias se realiza un trabajo constante de catalogación, preservación y restauración de documentos.En agosto del 2018 tuvo lugar la reapertura del Centro de Documentación con el nombre de ‘Silvia Pini de Ayala’. El espacio estaba establecido desde 1996 pero recién pudo concretarse dos décadas después.Este centro está conformado por una biblioteca con material relacionado a la temática del museo: arqueología, historia, botánica, luego hay informes de investigación de diferentes trabajos realizados en la región, pero sobre todo de la arqueóloga Ruth Poujade, planos y mapas de la provincia, trabajos sobre las Reducciones Jesuíticas y otros.En el edificio de calle General Paz funciona además el Archivo Histórico de la Provincia Escribano Aníbal Cambas, que está en manos del museo desde mediados de 2017. En él se reúnen, clasifican, organizan y conservan los fondos documentales históricos de Misiones. Contiene varias colecciones entre las que destacan la Colección Kaul con documentos coloniales desde 1580 hasta fines de 1800; la Colección Horacio Quiroga, con cartas, fotografías; y otras colecciones y documentos.