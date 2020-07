La hija del músico Oski Righi lo acusó por abuso sexual

Domingo 5 de julio de 2020

“Mi papá Oscar Righi, ex guitarrista de Bersuit, abusó sexualmente y psicológicamente de mí y de otras mujeres y personas desde que tengo memoria hasta hace una semana”, comienza el duro posteo de Lucila Righi, a través del que se animó a contar los largos años de padecimientos, abusos y maltratos que sufrió por parte de su padre, según señala un artículo publicado en el sitio La Viola.

La joven -hija del músico conocido como Osky Righi, también recordado por su romance con la actriz Romina Gaetani, con quien tiene una banda de rock La Rayada-, utilizó su cuenta de Facebook para narrar los difíciles momentos por los que tuvo que atravesar: una infancia, en la que debió convivir con una familia disfuncional, con su padre en la fama absoluta y su madre en extrema vulnerabilidad social y económica.

“Luli tenía un padre famoso y fantástico, que la llevaba a los lugares más caros, y le daba sushi. Este papá venía una vez cada tanto, mientras se iba de gira y se fisuraba la plata”.

“Mientras mi mamá y yo estábamos en la vulnerabilidad, en un mundo donde la gente te juzga y no entiende. Este papá apareció cada vez más, las pesadillas y los juegos ‘sádicos’ aumentaron”, escribió en otro párrafo.

Asimismo, expuso la personalidad manipuladora de Osky Righi que, según expresa la joven, se ocultaba detrás de la estrella de rock, a la que todos querían y admiraban. “Osky! un tipo serio, canchero, una estrella de rock. Un copado”, comentó Lucila.

Y, además, relató cómo se fue alejando de su mamá y del resto de la familia a causa del padre: “Me alejó de toda mi familia y de mi mamá, a cambio de tranquilidad económica, colegios caros, vacaciones, instrumentos musicales, estudios. Pero mamá me descuida dice papá, dice papá que con mamá nunca voy a poder ser alguien, dice que mamá sólo me quiere por plata, que ella no me ama”.

También la joven dio detalles de los maltratos que recibía por parte del músico. “Cada vez que buscaba su aprobación, me rechazaba, después me abusaba, después me hacía sentir única, y después me generaba odio hacia el resto. Abrazaba a mis hermanas, y les decía ‘ella, la más linda, a la que más quiero’ y reía, mientras me miraba que yo lloraba. Me veía llorando y se reía, eso muchos días y en muchas situaciones. Disfrutaba de mi angustia, y se excitaba con eso”.

Los largos años de abusos y padecimientos tuvieron consecuencias físicas y psicológicas que Lucila decidió contar en su duro relato. “Me enfermé, mi garganta explotaba de placas, mi vagina de hongos, mis pies de más hongos, mi cerebro de miedo y tristeza”. Sin embargo, la joven aseguró que aferrarse a la música la ayudó.

“Luli la nena linda, ahora era una adolescente alcohólica, y adicta a cualquier cosa que tenga enfrente, llena de vínculos tóxicos, y generando peleas entre muchas personas, y después sintiendo toda la culpa junta”, completó.

Tras años de sentirse vacía, humillada, enferma, culpable, “muerta en vida”, Lucila inició terapia y de a poco está comenzando a sanar. “Volví a lo de mi mamá. Pude ver a mi mamá, pude ver que todo este tiempo no pude verla, ni alimentarme de nada, ni nadie. Y yo casi muero. Sin decirlo, sin dejar que nadie me ayude. Pude abrazar a mi familia, y volver a sentir amor”.