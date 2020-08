La hija de Mereles ratificó la intención de matar de Da Silva - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020 | 15:00hs.

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Una de las medidas más esperadas en torno a la investigación por el crimen de Patricia Mereles (32), quien recibió un mortal disparo de arma de fuego en la cabeza por parte de su hijastro Jonathan Da Silva (28) en su propia vivienda del barrio Las Leñas de Puerto Iguazú, se produjo durante la mañana de ayer y no hizo más que complicar la situación procesal del implicado.Y es que la hija de 13 años de la víctima, testigo directa de la violenta secuencia ocurrida durante el mediodía del pasado 6 de agosto, ratificó durante la entrevista en Cámara Gesell que mantuvo con psicólogos del Poder Judicial lo que había narrado en un principio a la Policía: que el detenido tuvo intenciones de matar desde el primer momento en que llegó a su vivienda.Según indicaron voceros ligados a la pesquisa, la adolescente manifestó que su hermanastro llegó en horas del mediodía y de inmediato le reclamó a su mamá unos comentarios que la mujer habría hecho sobre su persona.Añadió que luego de unos minutos de intercambio verbal, el implicado sacó el arma y disparó sobre la humanidad de Mereles. Y que después escapó del lugar en su automóvil.A partir de esta novedad judicial, será el fiscal Horacio Paniagua quien tendrá la próxima palabra ya que deberá analizar las medidas probatorias recolectadas hasta el momento en la causa y decidir el futuro de Da Silva.Aunque de acuerdo a los voceros consultados, la situación del sospechoso no es la más favorable y todo apuntaría a que en las próximas semanas se le dicte la prisión preventiva debido a los elementos en su contra.Hasta el momento está imputado en la causa bajo la figura de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, más allá del pedido de cambio de calificación a femicidio, planteado por familiares y allegados a la víctima el pasado viernes durante una multitudinaria marcha realizada por las calles de Puerto Iguazú.Por otro lado, en el marco de la investigación, días atrás fue citado a declarar la pareja de Mereles y padre del acusado, quien de acuerdo a las fuentes no pudo brindar testimonio.También declaró como testigo un policía vecino de la familia, quien ratificó la secuencia de hechos reconstruida por la investigación, en tanto que aseguró que nunca antes observó discusiones o signos de una mala relación entre la víctima y el acusado.Jonathan Da Silva (28) fue detenido en Puerto Libertad, el mismo día del hecho, horas después de haber escapado de la escena del crimen a bordo de su Chevrolet Onix y luego de una persecución con efectivos policiales.Durante la audiencia indagatoria ante el magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, aseguró que el hecho se trató de un accidente y que sólo quería asustar a su madrastra, con quien estaba enojado por haber realizado comentarios suyos por el barrio.