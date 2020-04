La hija de "El Chapo" entregó barbijos con la cara del narco en los barrios pobres de México

Viernes 17 de abril de 2020 | 14:00hs.





"La intención es dar un poco de ayuda a los menos favorecidos en un momento difícil para la sociedad mexicana", explicó Julio Campos, presidente de la empresa, a la agencia de noticias EFE.





"Es algo que como seres humanos debemos de aportar, si algo nos duele como sociedad es la descomposición social", señaló.



El directivo explicó que lo se pretende con la entrega de la ayuda es "decirle a la gente que no nos voltee con esa temática con el crimen organizado, a la figura de don Joaquín como narcotraficante".



Los paquetes están dirigidas especialmente a personas de más de 60 años que no pueden valerse por sí mismas o que deben salir a trabajar para poder comer, detalló.



Campos explicó que los fondos para ofrecer esta ayuda provienen de la fundación creada por la hija de "El Chapo" Guzmán y de un porcentaje de los beneficios que la empresa generó por comercializar ropa, accesorios y bebidas alcohólicas.



"No estamos haciendo una mala acción ni mal uso de los recursos, al contrario, somos muy transparentes", detalló.





La hija de "El Chapo" no es la primera persona del mundo narco en realizar este tipo de donaciones, Días atrás, medios de comunicación reportaron que presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación repartieron ayuda a personas que no pueden salir de sus casas en la costa sur de Jalisco, a nombre de su líder Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

Empleados de la compañía repartieron cerca de 500 cajas con alimentos y artículos de higiene desde el 13 de abril en barrios carenciados de la zona conurbana de Guadalajara.Las "Chapo despensas" contienen arroz, porotos, azúcar, galletas, fideos, aceite y papel higiénico así como una carta firmada por Alejandrina Guzmán."Para nuestra marca "Chapo 701" es crucial el poder ayudar a todos los mexicanos menos favorecidos: nuestros adultos mayores quienes nos han enseñado un legado de respeto y tradiciones", dice la carta.