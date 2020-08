La hija de Chris Cornell emocionó a todos

Sábado 1 de agosto de 2020

Toni Cornell, hija del mítico cantante de Soundgarden, Audioslave y Temple of The Dog, compartió un cover de “Black”, un clásico de Pearl Jam de todos los tiempos.El single, realizado junto a su banda de manera remota, fue especialmente preparado para su participación durante el primer día del debut online del Lollapalooza Chicago 2020, que durará hasta el domingo.La joven, de apenas 15 años, además de sorprender con sus dotes en el canto - algo que según ella heredó de su padre - tiene un gran talento para la guitarra, detalle que se ha lucido en otras piezas virales que compartió en Internet.Hace algunos meses, Toni interpretó Hunger Strike, hit del disco homónimo que Temple of The Dog publicó en 1991. El video, realizado desde la mismísima sala de ensayo de Chris, superó el millón de reproducciones y emocionó a fanáticos de todo el mundo.Ahora, su participación en el famoso festival marca el comienzo de una carrera musical prometedora. Replicado por importantes medios internacionales y muy bien recibido por el público.