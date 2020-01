La Hiena Barrios, feliz por volver a entrenar

Domingo 19 de enero de 2020

Rodrigo ‘La Hiena’ Barrios se mostró totalmente recuperado del ataque con arma blanca sufrido en Córdoba durante los festejos de Año Nuevo y volvió al gimnasio en Junín, Buenos Aires, a la espera de poder volver al boxeo. El ex campeón del mundo en la categoría súper pluma, de 43 años, le envió un mensaje a sus seguidores de Instagram y remarcó que está muy bien de salud tras ser apuñalado en Capilla del Monte, donde estuvo internado. “Buen día, mis carnales. Ya me eché mi carrerita, tempranito. Me dormí entrenando y me levanté para entrenar. Estoy lleno de energía y con muchas ganas”, expresó la Hiena. La ilusión de la Hiena Barrios por volver al cuadrilátero está intacta.