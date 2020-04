La gran mayoría de las atenciones en Pediatría son por accidentes en la casa

Sábado 18 de abril de 2020

Por Esteban Bueseckinterior@elterritorio.com.ar

En cifras 50% de los accidentes domésticos lo constituyen las caídas, según los registros médicos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Cómo se actúa en la consulta

Desde hace algunas semanas todo el sistema sanitario está preparado para la aparición de casos de coronavirus. Sanatorios y hospitales de toda la provincia reorganizaron la atención y están dispuestos para la consulta de cuadros respiratorios.Sin embargo, en Misiones hasta ayer había sólo cuatro casos de Covid-19 confirmados.En el mientras tanto, los centros de salud siguen prestando respuesta pero con capacidad reducida.Las consultas programadas y cirugías que no revistan urgencia fueron canceladas.Así, la atención en guardia sigue normal, aunque se pide no acudir a los hospitales a menos que sea por estricta necesidad.En el Hospital Pediátrico Doctor Fernando Barreyro, por ejemplo, las atenciones consideradas urgentes se redujeron considerablemente. “Las consultas en guardia del hospital son muy escasas. Hay un promedio de atención de 70 niños por día”, señaló a El Territorio Liliana Fernández Sosa, gerenta asistencial de ese nosocomio. De ese total, sólo el 20% son cuadros respiratorios, generalmente de niños que tienen alguna enfermedad de base, pero sin mayor complejidad por el momento. En un período normal las consultas diarias pueden ascender hasta 300 por día, números que por el aislamiento obligatorio también se ven disminuidos.“Hoy hay más consultas por accidentes domiciliarios que casos respiratorios”, aclaró la médica.De esta forma, en tiempos de cuarentena y en que los niños permanecen todo el tiempo en el hogar es clave reforzar los cuidados. Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), las lesiones de causas externas (LCE) representan en la Argentina la primera causa de consulta o búsqueda de atención médica. Las lesiones no intencionales pueden ser infinitas: caídas, quemaduras con líquidos, fuego u objetos calientes, intoxicaciones con medicamentos, heridas con objetos cortantes, aplastamiento, atragantamiento, descargas eléctricas y en muchísimas ocasiones pueden conducir a la fatalidad.Incluso agrega la SAP que los accidentes domésticos constituyen la segunda causa de muerte entre los niños de Argentina, después de los accidentes de tránsito.Gran parte de los accidentes domésticos ocurren en la cocina. En este espacio es donde se utilizan cuchillos y elementos corto-punzantes, o donde se terminan produciendo quemaduras con agua hirviendo, fuego o aceite caliente. Por eso, por ejemplo, se recomienda colocar el mango de la sartén hacia la pared y calentar agua y aceite en las hornallas más apartadas o donde el pequeño no pueda llegar fácilmente.Por otro lado, las caídas representan el 50% de los accidentes domésticos. El andar a oscuras, el exceso de muebles que favorecen el tropezar, las alfombras sin soporte o el uso de escaleras o sillas para alcanzar objetos guardados en alturas son algunos de los factores que suelen desencadenar en caídas dentro del hogar, dice la SAP.Respecto a las intoxicaciones es fundamental no dejar remedios al alcance de los más chicos. Y ponerle protección a las ventanas y balcones.En cuanto a las electrocuciones, los chicos repiten lo que hacen los padres y quieren enchufar cualquier cosa que tenga punta, por eso, se debe tapar el acceso a los tomacorriente con tapas plásticas para prevenir estos accidentes.Desde la epidemia de gripe H1N1 en 2009 el Hospital de Pediatría realiza cada año en otoño-invierno la atención bajo triage respiratorio. Aunque este año también sumaron un pretriage. Si cualquier persona va hoy al hospital pediátrico lo va a detener en el primer arco de entrada personal de salud que le preguntará por qué afección concurre.Si va por un accidente doméstico, por ejemplo, o dolor abdominal y no tiene fiebre se lo envía al sistema de guardia tradicional.Si tiene fiebre, mocos y un cuadro respiratorio, se le colocará un barbijo al niño y al familiar acompañante y se lo va a enviará al triage de enfermedades respiratorias donde personal de salud le tomará la frecuencia respiratoria, temperatura y la saturación de oxígeno y se los va a reinterrogar para preguntarle si viene de zonas de riesgo o estuvo en contacto con positivos de coronavirus.Si es así, se deriva al paciente a sala de aislamiento donde se completan todos los estudios para evaluar si es o no un caso sospechoso de Covid-19.Incluso el Hospital Madariaga dentro del mismo Parque de la Salud también sectorizó la atención en guardia y hay lugares especiales indicados con cartelería verde que indican dónde debe dirigirse un paciente con síntomas de enfermedad respiratoria.Los otros nosocomios públicos y privados de la provincia también adoptaron medidas similares.