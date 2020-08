La génesis de la ciudad - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020

Por Silvia Gómez Historiadora g.silvia.gomez@gmail.com

En este 2020, la ciudad de Posadas cumple -oficialmente- ciento cincuenta años de vida institucional. Les propongo desandar la picada de la historia local, conocer, recordar y redescubrir las raíces de la idiosincrasia posadeña.Nuestro origen se remonta a la noche de los tiempos. Esta región fue parte de la gran Nación Guaraní, abarcó extensos territorios desde el sureste de América Central, nordeste de América del Sur hasta proximidades de la actual República Oriental del Uruguay y la República de Paraguay.Hace unos diez mil años esta gran zona estuvo habitada por grupos de cazadores-recolectores y pescadores nómades, a los que denominamos Altoparanaenses y Mocoretás. Fabricaban y usaban herramientas de piedra o líticas, en ocasiones de huesos y madera, también hacían cestería; sin embargo, el suelo ácido, especialmente de la actual provincia de Misiones, favoreció la desintegración de los materiales orgánicos, a tal punto que en las excavaciones arqueológicas que se hicieron y se hacen es difícil recuperar esos restos.Unos cuatro mil o tres mil años antes del presente, grupos conocidos como Tupy Guaraní iniciaron un proceso migratorio desde el noroeste de Brasil, particularmente desde la Amazonia, y llegaron a la región misionera hace unos dos mil años. Fueron cazadores-recolectores y pescadores, practicaban una agricultura incipiente, por lo tanto, eran seminómades o semisedentarios; ellos se conocen como Cainguás o Eldoradenses y Tupy Guaraní. Cultivaban zapallos, maní, porotos, mandioca; actualmente estos cultivos se mantienen vigentes, por lo tanto, no es aventurado afirmar que nuestra dieta tiene mucha semejanza con aquella de estas personas… dos mil años atrás.Cotidianamente usaban herramientas similares a sus ancestros altoparanaenses y mocoretás, con la novedad que a las piezas talladas se les incorporó el pulido y sumaron nueva tecnología: hachas y bolas para boleadoras. Otra novedad facilitó el día a día: la cerámica. En diferentes tamaños y formas -se han rescatado más de diez tipos de vasijas-, lisas o decoradas con incisiones realizadas con sus propias uñas o con pellizcos, coloreadas con pigmentos naturales que sólo les permitió el uso del color negro, rojo y blanco para plasmar motivos geométricos; a diferencia de otros grupos, no representaron ni la flora ni la fauna o escenas cotidianas. A partir de la cerámica, la cocción de los alimentos en vasijas mejoró la calidad de vida, los cuencos facilitaron la contención de los líquidos, especialmente agua; el yapepó –una vasija de grandes dimensiones– fue usado para contener la chicha de maíz o mandioca, un importante y sagrado elemento ritual, también agua, y es posible que se hayan utilizado -al momento de las cosechas- para albergar las semillas. Más tarde se le asignó una segunda función como urna funeraria, posiblemente destinada a las personas que ostentaban algún rol jerárquico dentro del grupo. Esta práctica no fue común a todas las etnias guaraníes, algunas utilizaron otros tipos de ritos funerarios.Las pipas de cerámica constituyeron otro elemento ritual significativo y han superado la barrera del tiempo, ya que las comunidades guaraníes que viven en nuestra provincia hoy las siguen manufacturando; el resto de la tradición cerámica se perdió salvo en algunos grupos del Amazonas brasileño, aislados de la “sociedad blanca” que continúan con esta cultura ancestral.A finales del siglo XV, los imperios marítimos de España y Portugal iniciaron el proceso de conquista del continente americano. Mediante un acuerdo real, dividieron los futuros dominios, conocido como el Tratado de Tordesillas –por haberse firmado en la homónima ciudad española, en junio de 1494 -, estableció una línea imaginaria a trescientas setenta leguas al oeste de las islas del Cabo Verde. Este límite político tuvo varias versiones y/o correcciones, y posteriormente fue reemplazado por los sucesivos Tratados de Madrid, de El Prado y de San Idelfonso; sin embargo, la frontera jamás fue demarcada en el territorio y generó, a lo largo de los siglos, innumerables conflictos entre ambos reinos y no menos desmanes, abusos de poder y conflictos armados.El vasto territorio comprendido entre la desembocadura del Río de la Plata, las nacientes del río Paraguay y el Alto Paraná estaba habitado por innumerables grupos nativos; en tanto el Este y Norte de las tierras pasaron por un proceso de guaranización previo, que desplazó a los grupos locales e impuso su idioma. En ese momento estaban organizados como una sociedad guerrera, dispersa en áreas grandes, con sus propias denominaciones: carios, tobatines, guarambarés, itatines, mbaracayúes, gente del Guayrá, del Paraná, del Uruguay y los del TapéLos primeros conquistadores europeos llegaron a esta región -por vía marítima- en 1536 y fundaron el fuerte de Santa María del Buen Ayre, de corta vida; en el año 1537, otra corriente colonizadora fundó el Fuerte de Asunción, reconocido como ciudad en 1541. Un año más tarde se creó el Virreinato del Perú.Desde Asunción partió el contingente de “hijos de la tierra”, que tiempo después, el 3 de abril de 1588, fundó la Ciudad de Vera de las Siete Corrientes, un siglo adelante se le agregó San Juan, en alusión a la invocación de San Juan Bautista, santo católico considerado protector de la ciudad. Fue pensada como nexo necesario en la ruta comercial Asunción–Buenos Aires. Hoy llamamos a esta ciudad Corrientes Capital, para diferenciarla de la provincia homónima.El área que luego se denominará “misionera” permaneció habitada por guaraníes y fuera de las rutas de conquista hasta el año 1604, cuando se conformó la Provincia Jesuítica del Paraguay, se inició entonces la Conquista Espiritual.Hasta el próximo viernes.