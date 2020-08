La gendarme negativizó el virus y queda un solo caso activo - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020

La gendarme de 26 años que presta servicios en el Escuadrón 50 de Posadas logró negativizar el virus en la jornada de ayer, así le confirmaron a El Territorio. Sin embargo, esta nueva recuperada recién aparecería en el parte sanitario de hoy, dado que ayer, cuando se informó de su recuperación, el documento sanitario ya había sido publicado.El caso de esta mujer se había detectado el pasado 14 de agosto. En diálogo con este medio, el marido de la paciente confirmó la recuperación de la mujer y pidió aclarar “yo jamás me contagié, por más que compartí mate y demás con mi esposa en la cuarentena”.Y agregó que él por su cuenta debió costearse el hisopado de Covid-19 en un laboratorio privado ante el temor de no saber si estaba contagiado.Por otra parte, según el parte sanitario que difunde Salud Pública de la provincia, ayer tampoco se registraron casos de coronavirus en Misiones. De esta forma se cumplieron nueve días sin contagios por esa enfermedad.Así, desde que se identificó el primer cuadro, el pasado 27 de marzo, en la provincia hubo 54 casos de Covid-19, de ese total 50 personas lograron recuperarse del virus y uno transita la enfermedad. Se trata del otro gendarme que se había contagiado. El hombre de 52 años permanece bajo cuidados médicos en el Hospital de Fátima.A su vez, tres personas con otras patologías previas fallecieron por complicaciones relacionadas al coronavirus desde que llegó la pandemia a Misiones. En otro punto el parte epidemiológico sostiene que 1.249 están en aislamiento domiciliario por haber ingresado a la provincia desde zonas de riesgo y deberán permanecer en resguardo por catorce días.A nivel nacional otras 198 personas murieron y 8.771 fueron diagnosticadas con coronavirus en la jornada del martes. Con esos números suman 7.563 los fallecidos y 359.638 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud de la Nación.En el reporte diario sobre coronavirus, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, mostró su preocupación porque cada vez más provincias aportan casos de Covid-19 y hay más departamentos que declararon la transmisión comunitaria en los últimos días.Señaló que el promedio diario de casos de los últimos sietes días es de 6.628. “El 80% corresponde al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y hay un número importante de provincias que continúa aportando casos”, dijo.“Tenemos 16 provincias con departamentos con transmisión comunitaria. No sólo estamos aumentando las áreas, sino que hace semanas que ninguna logró controlar la transmisión comunitaria”, explicó.Hay departamentos que tienen brotes y casos por conglomerados que “se están intentando controlar, pero si no se logra este objetivo pasarán a transmisión comunitaria”.Además Vizzotti advirtió que el aumento sostenido de casos que se observa en las jurisdicciones está acompañado del incremento de la ocupación de camas de terapia intensiva con pacientes con Covid-19.Por su parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, contó que la tasa de letalidad en el país es del 2,1%.La cantidad de tests realizados por PCR son 1.127.098 y el porcentaje de positividad promedio es de 35,87%, añadió el funcionario.