La foto viral del ascenso inglés

Lunes 20 de julio de 2020

Hace 16 años, más precisamente el 2 de mayo de 2004, el Leeds United, uno de los equipos históricos de Inglaterra, descendió a la segunda división, al Championship. Fue el tercer descenso de su historia. Lo que no sabían sus hinchas en este entonces es que sería el de mayor duración lejos de la Premier League. Aquel día, en Elland Road, una familia británica fanática del Leeds y de apellido Kershaw se sacó una foto en el estadio.El cartel, que sostenía el padre con su hija e hijo, decía “we’ll be back” (“volveremos”). Hoy, 16 años después, en este julio del 2020 y luego de que el Leeds de Marcelo Bielsa consiguiera el ansiado ascenso, esa familia volvió a repetir la foto pero con un nuevo cartel que ahora dice “We are back” (“volvimos”), manteniendo sus lugares y poses en la imagen. La foto se viralizó y recorrió rápidamente el mundo.