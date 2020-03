La Fórmula 1 correrá sin público en Barhein

Domingo 8 de marzo de 2020 | 21:19hs.

El Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 se correrá sin público debido al brote del nuevo coronavirus, pero no será aplazado como el Gran Premio de China. La decisión de los organizadores de la carrera en Bahrein se da al tiempo que el deporte a nivel mundial enfrenta la agitación causada por el nuevo coronavirus. El fútbol, golf, esquí, maratones y torneos clasificatorios para Juegos Olímpicos se han visto afectados.El torneo de sumo de primavera en Japón inició el domingo sin espectadores y los luchadores llegaron portando cubrebocas. Uno de los partidos más importantes del fútbol italiano, el potencial choque por el título de la Serie A entre la Juventus y el Inter, se disputará el domingo en un estadio vacío.Los organizadores del GP de Bahrein indicaron que el contar con aficionados en las tribunas de la carrera del 22 de marzo habría socavado “las agresivas medidas de distanciamiento social” utilizadas para evitar la propagación del virus, que causa la enfermedad COVID-19. Evitar que la gente se congregue en multitudes puede prevenir el contagio del virus.“Ante el contagio global del COVID-19, convocar a un evento deportivo masivo, abierto al público y que permite a miles de visitantes y fanáticos locales interactuar en estrecha cercanía, no sería lo correcto en este momento”, explicaron los organizadores en un comunicado.La temporada de la F1 inicia con el Gran Premio de Australia en Melbourne el 15 de marzo. China realizaría la cuarta carrera de la campaña el 19 de abril, pero fue pospuesta debido al brote del virus y no ha sido establecida una nueva fecha.Los encuentros de la Serie A continúan el domingo a puertas cerradas en medio de las estrictas medidas impuestas en Italia para combatir el virus, mientras que el partido de la liga francesa entre Estrasburgo y Paris Saint-Germain fue aplazado de su fecha original el sábado.Las finales de la Copa Mundial de esquí alpino, las carreras de ciclismo en Italia y el campeonato mundial de hockey sobre hielo para mujeres han sido cancelados. En Grecia, todos los eventos deportivos se realizarán sin espectadores durante dos semanas, anunció el Ministerio de Salud del país.Se espera que se determine pronto que los eventos deportivos en Gran Bretaña se realicen sin público, tras una reunión entre organismos deportivos, medios de transmisión y el gobierno a llevarse a cabo el lunes.Durante la situación actual en la realización de eventos, los aficionados y deportistas han aplicado nuevas medidas de precaución. Los futbolistas de la Liga Premier han interrumpido sus tradicionales saludos de mano antes de los partidos, mientras que los jugadores de cricket han empezado a saludarse chocando los puños y a usar limpiadores para manos. El uso de cubrebocas ha aumentado marcadamente en públicos de todo el mundo.