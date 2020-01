La Fiesta de la Ecología se alista para una edición solidaria

Lunes 27 de enero de 2020 | 01:00hs.

El viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero se realizará la 20ª edición de la Fiesta Provincial de la Ecología en Campo Ramón que además de concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y fomentar la diversión con los espectáculos musicales, este año será una edición solidaria. Con esta idea central el objetivo es recaudar alimentos no perecederos para las personas de escasos recursos.La fiesta de la localidad se viene desarrollando desde 1994, pero tenía lugar en el balneario El Bonito de Villa Bonita; con el pasar de los años se trasladó a la plaza central del pueblo. No obstante, recién se cumplen las dos décadas porque hubo años en que la difícil situación económica no permitía al municipio llevar adelante el evento festivo.Teniendo presente que la fiesta mayor del municipio convoca a multitudes, ya que es un evento con entrada gratuita, se aprovechará la concurrencia para el fin benéfico.Los alimentos no perecederos que lleve el público serán destinados a familias necesitadas del pueblo.Esta iniciativa surge con el objetivo generar una acción solidaria masiva, teniendo en cuenta que asisten no menos de 5.000 personas por noche.“Podemos lograr cientos de kilos de alimentos para asistir a familias carenciadas del municipio”, explicó el intendente José Márquez Da Silva.Durante el evento, la Municipalidad habilitará un sector especial para recibir las donaciones y en el transcurso de la fiesta, el locutor oficial irá informando al público el avance de las donaciones.El primer día será la noche de gala en la que se elegirá a la nueva soberana de la fiesta; además habrá espectáculos con los padrinos del festival, Los Hermanos Núñez.También actuarán Palito Monge, Poly Martínez y el grupo Vinilo. Luego de la coronación de la reina, cerrarán el espectáculo Los Rollers de Encarnación y Pablo y su grupo.El segundo día, en tanto, tendrá su apertura con el ballet Alma Gaucha, se entregaran reconocimientos y distinciones a la primera comisión de la fiesta.En cuanto a lo musical, nuevamente llega la banda Caramba, Alan y Ché Gurisada, La Huella Chaqueña, desde Brasil Kaike Rodrigues y cerrará Jorge Ratoski y sus estrellas.Campo Ramón se afianza en el camino hacia un municipio ecológico. Cuenta con diez viveros de plantas nativas en las escuelas, en los que los niños aprenden la importancia de sembrar y devolver al monte de Misiones sus especies, además del vivero municipal que genera más de 7.000 plantines por año.