La fiebre amarilla se mueve hacia la frontera misionera, advierten - El Territorio Misiones

Domingo 27 de septiembre de 2020

La preocupación en zona de frontera continúa. Tal cual lo informó El Territorio días atrás, el Ministerio de Salud Pública inició una campaña de vacunación ante la aparición de casos de monos muertos en Brasil a causa de fiebre amarilla.Así la vigilancia epidemiológica se centra en humanos y monos carayá y caí, teniendo en cuenta que estos últimos son los centinelas, es decir, los primeros afectados ante un nuevo brote.Al igual que el dengue, en humanos esta patología se adquiere a través de la picadura del Aedes aegypti. En esa línea, desde la cartera sanitaria provincial señalaron en un documento que “los casos humanos registrados durante los últimos períodos en los estados de San Pablo, Paraná y Santa Catarina en Brasil, junto con las actuales epizootías de primates no humanos próximas a la frontera argentina, marcan el desplazamiento de la enfermedad hacia el Sur del Brasil en dirección a la frontera argentina (Misiones). Situación que llevó a reforzar las acciones operativas en terreno”.Hoy el objetivo central está fijado en lograr que el 100% de los misioneros tenga la vacuna que previene la fiebre amarilla, que es gratuita en la provincia. Por ese motivo salieron a vacunar casa por casa y en las colonias principalmente a los trabajadores rurales, de empresas forestales y vecinos en general.“La vacunación contra la fiebre amarilla es una acción que se lleva adelante en la provincia desde hace mucho tiempo, las coberturas acumuladas arrojan un alto porcentaje de la población vacunada. Actualmente el porcentaje de misioneros inmunizados es del 95%. Esto genera una protección sanitaria poblacional de relevancia. Siendo la vacuna una de las acciones de promoción y prevención disponible. Pero tener susceptibles (no vacunados), implica un riesgo, por ello necesitamos alcanzar el 100 % de cobertura”, remarcaron desde el área de Inmunizaciones.También recordaron que “quienes ya recibieron la vacuna contra la fiebre amarilla no necesitan de una segunda dosis. Sólo debe repetirse en aquellos casos en que la persona inmunizada tenía menos de 5 años”.La primera línea de refuerzo donde se iniciaron los rastrillajes, por parte de los equipos de salud, fueron las zonas más selváticas de la provincia, al ser consideradas las más expuestas ante la situación en Brasil.