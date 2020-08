La familia Warenycia insistirá en la responsabilidad de Ramos

Viernes 14 de agosto de 2020

Después de conocerse que el fiscal Christian Antúnez, que investiga la causa por la muerte de la artista plástica Teresa Warenycia, solicitara que solamente Belén Michalec sea juzgada por el delito de homicidio culposo calificado y lesiones culposas calificadas en dos hechos, en concurso real, eximiendo a Oscar Ramos de responsabilidades, la familia de la víctima se pronunció al respecto.Tuny Warenycia, hermana de Teresa, dijo que está preocupada “por la demora” e indignada “por la calificación con la que se la pretende juzgar únicamente a Michalec” en una entrevista a Acá te lo Contamos de Radioactiva 100.7. Insiste en que el dueño del BMW tiene responsabilidad sobre lo ocurrido y quieren que ambos sean juzgados por homicidio simple, tal y como lo solicitó la querella que los representa.“Nosotros vamos a seguir con la convicción del homicidio simple con dolo eventual, es la posición de la querella. No esperábamos que el fiscal se defina de esa manera, pero vamos a insistir en que la condena debe ser mayor y además Ramos no puede escudarse que iba dormido porque es el gran responsable al cederle la conducción a esta muchacha que estaba absolutamente alcoholizada”, entiende Warenycia.En ese punto, explicó que “Ramos estaba en condiciones de plantarse y darse cuenta del riesgo que significaba cederle el volante a una persona alcoholizada, era consciente de todo pero bueno, creo que todo esto se va a dilucidar en el juicio”.Tuny manifestó que una vez que el juez Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, concrete la elevación a la instancia de debate, sabrán qué camino tomar defendiendo su postura de que los dos ocupantes del vehículo tienen responsabilidad compartida.“Estamos parados en un escalón donde no se avanza siendo que no hay motivos para la demora. Y cuando es lento deja de ser Justicia. Personalmente estoy entrando en un estado de decepción porque hasta hace poco vivía con una gran esperanza y no la quería perder, pero en este paso toda la familia está desanimada porque fue un golpe duro que nadie lo tiene superado y para hacerlo dependemos exclusivamente de la justicia”, lamentó.El siniestro vial ocurrió la mañana del domingo 22 de noviembre del 2015, en el acceso Sur de Posadas. Tanto el Fiat Adventure que manejaba Teresa Warenycia como el BMW de Michalec, con Ramos y otros cuatro ocupantes, circulaban en sentido Garupá-Posadas.Al parecer, en un intento de sobrepaso por parte del BMW, éste impactó contra la parte trasera del vehículo de la artista plástica, que terminó fuera de la calzada. Como consecuencia, Warenycia murió en el acto mientras que Michalec, Ramos y los otros ocupantes del coche de alta gama -entre ellos una menor de edad- fueron trasladados al Madariaga con distintas lesiones.La joven ahora imputada escapó ese mismo día del nosocomio, al darse cuenta de que la Policía la esperaba afuera para detenerla. Sus padres argumentaron luego que estaba deprimida y que no supo manejar la situación.Igualmente fue detenida, aunque luego excarcelada después de pagar una caución real de 50 mil pesos dispuesta judicialmente. En primera instancia se abstuvo de declarar ante el juez César Yaya, pero cuando finalmente el magistrado aceptó indagarla por homicidio simple -tras un pedido de la querella que llegó hasta el STJ- optó por presentar un escrito.“Niego todo esto en forma tajante. No hubo en forma alguna dolo eventual en mi conducta ni menosprecié en ningún aspecto del tipo que dice en su acusación la querellante, no siendo tampoco mi conducta antirreglamentaria o alcoholismo positivo, ni temeridad ni nada de los que se sostiene”, manifestó en el documento en mayo del 2018.Ramos, que hasta ese momento sólo había declarado como testigo, decidió hablar ante el magistrado como acusado. Sin embargo, no dio muchas precisiones debido a que, adujo, estaba durmiendo en la parte trasera del vehículo al momento que se produjo el impacto.Sí expresó que había compartido con Michalec una fiesta privada en Cerro Azul y que se encontraron recién al final del evento. Según su testimonio, fue recién en ese momento que decidieron volver juntos y le permitió conducir el vehículo porque la conocía y sabía cómo manejaba la joven.