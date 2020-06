La familia como equipo

Domingo 21 de junio de 2020

Por Silvia Godoysociedad@elterritorio.com.ar

La pandemia de coronavirus pone a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Funcionarios, médicos y medios de comunicación instalan terminología específica de la epidemiología.Lo que le llega a la sociedad son gráficos de curvas con picos y aplanamientos, datos sobre cantidades de camas disponibles y más porcientos.Pero la estadística no logra expresar las historias personales que son el material para los números. El personal de salud, que está desde el día uno de la epidemia trabajando para prevenir el Covid 19 y asistir a los enfermos, es un colectivo con realidades diversas y con un rol protagónico que demanda entera dedicación y capacitación constante.Entre estos trabajadores esenciales se encuentran muchos padres que celebran hoy su día en un mundo diferente, enrarecido y nunca imaginado, donde desempeñan un rol trascendental y que los expone a riesgo.Como manera de visibilizar la silenciosa tarea de quienes ponen el cuerpo al servicio del bien común, El Territorio entrevistó a Juan Carlos Ferreira (51), chofer y a Facundo Facal (38), enfermero especializado en emergencia prehospitalaria. Ambos son padres e integran el grupo cargo de los traslados por coronavirus de la Unidad Central de Emergencias y Traslados (Uceyt) del Ministerio de Salud Pública.Juan Carlos hace 11 años conduce la ambulancia que atiende emergencias de todo tipo. En tanto, Facundo trabaja hace seis años en esta división.Por organización interna para la atención en contexto de pandemia, la dirección de la red dispuso que haya una ambulancia para el traslado y primera intervención ante llamados por síntomas compatibles con coronavirus como fiebre, casos sospechosos y positivos. Al retorno a la base -en ruta 12 en el acceso a Itaembé Miní- el personal y el vehículo se desinfectan.Enfermero y chofer asistieron en incontables emergencias llevando al hospital a pacientes para que reciban la atención médica pero precisaron que trabajar en la trinchera del coronavirus cambió por completo su dinámica diaria. Con desafíos y exigencias nuevos en el ámbito laboral, resaltaron que la familia es ese equipo leal que los apuntala.Facundo es padre de Tessa Candela de siete años junto a su pareja Andrea Amaker.Su jornada laboral es de 6 a 22 y cada vez que vuelve a su hogar comienza el protocolo doméstico para el cuidado de la familia. “Al llegar no puedo abrazar a mi familia, tengo que sacarme el uniforme y elementos de trabajo, mi hija me rocía con alcohol y voy derecho a ducharme. En casa hablamos mucho de lo que significa esta pandemia y de cómo tenemos que cuidarnos”, contó.Refirió que si bien por las características de su labor siempre mantiene las medidas de higiene y seguridad, el trabajo en la primera línea de la epidemia, “te plantea una responsabilidad enorme con tu trabajo y también con tu familia, con tus seres queridos porque es una enfermedad que requiere que unos nos cuidemos a los otros. Recibimos capacitación, el equipo de seguridad y la contención de los directivos del área y eso te da confianza pero también pensamos cuándo pasará todo esto”.En los días libres -relató- “me encargo de colaborar en la casa y de ayudar a mi hija a hacer sus tareas. Gracias a Dios tengo los conocimientos como para poder ayudarla ahora que no está pudiendo asistir a la escuela y sé que esa no es la realidad de todos, por eso soy un agradecido”, dijo y siguió “soy un agradecido porque me formé y trabajo de lo que me gusta, porque los directivos me dan la posibilidad de subirme a una ambulancia, porque puedo ayudar desde mi lugar y porque puedo acompañar en el crecimiento de mi hija”.Juan Carlos tiene tres hijas María Laura (32), Yanina (35) y Natalia (27) y siete nietos. Vive con su esposa Carolina Rojas y los hijos de ella.Explicó que ser chofer de una ambulancia “es una cosa seria de mucha responsabilidad”, en su trayectoria al mando del volante le ha tocado lidiar con automovilistas que no dan el paso a la ambulancia o con personas que no dan suficiente importancia al cuidado de la salud.Acerca de su desempeño en medio de la emergencia sanitaria contó, “tengo mis hijas ya grandes pero viven cerca y están mis nietos chiquitos; en mi casa está mi esposa y tengo que cuidarla a ella, es algo que genera un poco de temor en la familia y un aprendizaje, porque todos aprendimos a cuidarnos, a estar pendientes de lavarnos las manos, de usar barbijos, de mantener la distancia social, cosas nuevas que tenemos que volver hábitos”.Consideró que el reconocimiento social que hoy tienen los trabajadores de la salud, “es algo lindo porque trabajo con gente que deja el alma para cuidar a quien está enfermo, está sufriendo. Pero también veo que tanta gente anda por la calle, que no se cuida, que expone a otros y creo que el verdadero reconocimiento es cuidarse y cuidar a otros. El verdadero reconocimiento a quienes están trabajando en medio de la pandemia es prevenir para lograr que podamos salir de esta situación”.Los trabajadores celebrarán la fecha en familia y con el deseo colectivo de dejar atrás la pandemia.“Cada vez que termina mi guardia y llego a casa pienso en las familias que están sufriendo enfermedad o necesidades, pienso que tengo que cuidar a los míos y la responsabilidad y el compromiso de cuidar a quien traslado para que reciba la asistencia médica. Si tuviera que esperar algo sería que todos podamos aprender de lo que nos está pasando a ser más solidarios y a seguir las medidas de cuidado, a mirar también hacia arriba y tener la certeza de que hay alguien que nos está protegiendo, que si todos hacemos las cosas bien vamos a poder salir adelante”, reflexionó Facundo.En tanto, Juan pidió como regalo “que la gente se cuide, que el se pueda quedar en casa, se quede para colaborar con los que deben salir” y añadió que “es una situación difícil y veo que hay personas que ya aflojaron con la cuarentena. No bajemos los brazos porque esto no pasó y tenemos que estar todos del mismo lado”.