La falta de mercadería pone en jaque a negocios de Puerto Rico

Domingo 28 de junio de 2020

Casi sin productos de informática y telefonía celular

Luego del cierre de las fronteras, los consumidores y los comerciantes de Puerto Rico, además de tener que adaptarse a las nuevas reglas de juego (horarios reducidos, distanciamiento, barbijos y alcohol), pusieron en evidencia distintos hábitos de consumo.En paralelo, la prolongación de las medidas impuestas en las zonas donde se fabrica la mayoría de los productos que se comercializan en la ciudad también están afectando seriamente las ventas locales.Lo irónico de la situación es que en el rubro de indumentaria y electrónicos, productos que habitualmente se compran en el Paraguay, a pesar de que aumentó la demanda, los comercios no pueden capitalizar esa tendencia porque los proveedores o están impedidos de fabricar en sus respectivas provincias por la cuarentena o los viajantes ya no los visitan con la misma frecuencia porque no cuentan con stock suficiente.Desde la Cámara de Comercio informaron que “formalmente nadie se manifestó respecto al incremento o no de la venta de algunos productos, pero se podría afirmar que el cierre del puerto puede llegar a favorecer a los vendedores de indumentaria y de productos electrónicos”.“Muchas cosas que la gente buscaba en ciudades fronterizas del Paraguay ahora las empieza a comprar acá, pero la mayoría de los negocios tiene serias dificultades de abastecimiento, para renovar su stock o para pedir mercadería”, mencionaron.Hay productos que son indispensables para estudiar o trabajar. Así, algunas familias tuvieron que sumar más dispositivos electrónicos para dar respuesta a las demandas de comunicación que se generaron en el seno familiar (ver Casi sin productos...).De su lado, el dueño de una tienda local sostuvo respecto a la venta de indumentaria que “la diferencia fue inmediata, se incrementaron un cien por ciento, lo que también se está dando en otros rubros, según me manifestaron algunos comerciantes colegas”.“Hay un segmento social, el que recibe asistencia del Estado, que está mejor económicamente que otros sectores, en mi caso adquieren mucha ropa”, aseveró.En las tiendas también los problemas para proveerse comenzaron a manifestarse rápidamente. “Muchos proveedores de Buenos Aires tienen inconvenientes para llegar a sus depósitos o hasta sus fábricas, unos cuántos también están con pocos empleados”, dijo.“En nuestro caso pudimos reponer parte de la mercadería solamente, cuando empezó la cuarentena justo empezaban la compras de temporada, se cortó todo y muchas cosas quedaron sin hacer, sin entregar o sin producir directamente”, detalló el dueño de la céntrica tienda local.Y acotó: “Nos quedaron algunas cosas del año pasado, pero muchos artículos se nos terminaron como pantuflas, abrigos y otros productos que ni alcanzaron a fabricar”.“En paralelo, y no sabemos por qué, los transportes están todos colapsados, se supone que siguieron trabajando normalmente, pero tanto desde Buenos Aires como desde Córdoba envíos que tardaban tres días hoy tardan quince”, completó.Daniel Richter, uno de los dueños de ByR Computación, manifestó a El Territorio que el impacto del cierre de la frontera es muy importante. “Antes la gente compraba cosas en el Paraguay y ahora ya no puede y se nota, esa gente se volcó al comercio local provocando un aumento en las ventas y a nosotros nos enfrentó al desabastecimiento agravado por el cierre de la importación, tenemos el rubro colapsado, no hay nada”, aseveró.“No hay celulares, PC ni notebooks. Estamos vendiendo lo que teníamos y la mayoría de los clientes están insatisfechos porque no consigue lo que quiere, pero si necesita compra lo que hay”, agregó.Richter explica también “nuestros proveedores son de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Rosario, nos mandan a cuentagotas porque ellos tenían algo de mercadería todavía, pero ahora se está acabando y realmente no sé qué va a pasar”.El negocio que encabeza también ofrece el servicio de reparación de equipos de informática y desde que empezó la cuarentena “trabajamos el doble, porque la mayoría de la gente está tratando de reparar y no de comprar por el aumento de los precios, tenemos ese servicio colapsado”.El de los precios también es un tema que preocupa: “Los aumentos comenzaron a principio de año, pero desde la cuarentena son de más del 50%”.