la extorsión al Pocho Lavezzi

Sábado 16 de mayo de 2020

Ni bien al Pocho Lavezzi le empezaron a pedir dinero a cambio de no hacer público un contenido sexual que lo tendría como protagonista, el ex futbolista hizo la denuncia. Mientras la causa sigue su curso, su ex pareja, Yanina Screpante, habló sobre la pornoextorsión en diálogo con El after de la previa.

Yanina admitió que cuando estaban en pareja se sacaban fotos hot juntos, pero hizo una aclaración. “En un momento nos habían hackeado, me extorsionaron por email y ya nos habíamos separado. Él me dijo que no le diera bola porque me iban a seguir pidiendo plata”, contó.