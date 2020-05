La experiencia de un misionero sobre los viajes en cuarentena

Martes 5 de mayo de 2020

Sandro Maheler es uno de los tantos camioneros que recorre las rutas argentinas. Oriundo del Soberbio, contó a El Territorio su experiencia de viaje. “Transitamos tranquilos, los peajes están liberados, no hay balanza, En algunos lugares me toman la temperatura para saber cómo estoy, preguntan de dónde vengo y hacia dónde voy. Es así en todo el país. Los camioneros misioneros sabemos dónde podemos transitar tranquilos, en donde podemos ingresar ya que muchos municipios están cerrados como medida preventiva ante el Covid-19”, relató.Sobre los protocolos, manifestó: “Siempre al bajar del camión por más que estemos en la estación de servicio, sea o no un punto de descarga, me pongo mi barbijo y utilizo los elementos de seguridad. Más aún si hay que descargar, donde apunto a que no haya contacto con los otros trabajadores, para cuidarlos.Días atrás, arribó a Eldorado y manifestó su experiencia. Señaló que en muchas de las estaciones de servicio, se destaca la limpieza y la atención por parte de los playeros.Por otra parte, aseveró que hace quince días no ve a su familia. “Mi hija trabaja, mi mujer también, con quien tenemos un niño de siete años. Los extraño mucho. Hablé con mi mujer, tal vez me pueda quedar en otra casa y pasar la cuarentena hasta que salga otro flete, porque a mi casa no puedo llegar”, narró.También se refirió sobre la primera víctima fatal que tuvo Misiones por la enfermedad. “Fue muy doloroso enterarnos de la muerte del chofer de San Vicente. Conozco a la familia. No teníamos mucho trato pero los hijos de este hombre son colegas de trabajo. Realmente siento mucho lo que pasó. Somos de pueblos cercanos y nos conocemos todos. Ojalá Dios quiera nos proteja y no le pase a nadie más esta situación de enfermarse por una enfermedad desconocida. Mientras tanto, seguiré trabajando”, concluyó Maheler.