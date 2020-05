La ex pareja de Sebastián Villa aseguró que perdió un embarazo por una golpiza del futbolista

Domingo 3 de mayo de 2020 | 18:40hs.

Daniela Cortés, ex pareja de Sebastián Villa, reveló detalles del hecho de violencia de género que sufrió la última semana por parte del futbolista de Boca. La mujer colombiana aseguró que no se trató de un episodio aislado y reveló que hace un año el delantero le dio una golpiza que le hizo perder un embarazo.







"En mayo de 2019 tuvimos una discusión. En ese momento comenzó a golpearme, me maltrató", contó Cortés durante una entrevista con Crónica TV y agregó: "Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia".

Además, describió cómo fue la situación que vivió la última semana, por la que decidió denunciar al futbolista ante la Justicia. "Él empezó hablando con mi mamá. Cuando cortó la llamada me empezó a pegar. Me tiró del pelo, me tiró al piso. Puños, patadas, estaba descontroladisímo. Fue horrible", relató.







Finalmente, Daniela pidió que le permitieran volver a su país. "Quiero estar en Colombia, con mi familia, con mi hija. No es fácil estar acá sola. Mi hija está muy mal porque sabe lo que está pasando", señaló y cerró: "Le quiero dar un buen ejemplo a mi hija y no quisiera que repitiera mi historia. Él siempre se metía con la niña con amenazas verbales porque sabía que era lo que más quería".

"Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente. Allí, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto. Que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado", continuó la mujer de 23 años.Daniela contó que le dio muchas oportunidades a Villa para que cambiara. "Lo perdoné demasiadas veces por la promesa de que iba a cambiar. Una como mujer siempre cree que va a cambiar, viene con sus promesas, con sus palabras decoradas", dijo.Por su parte, sostuvo que el delantero colombiano "es una persona bipolar". "Por un momento está bien, feliz y alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero, e insulta. Es un caijta de sorpresas", manifestó.