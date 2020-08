La ex exposa de Menem y su hija Zulemita dieron positivo de Covid

Miércoles 12 de agosto de 2020

La ex esposa de Carlos Saúl Menem, Zulema Yoma, dio positivo de coronavirus Covid-19 al igual que su hija, Zulemita Menem, según confirmó ayer la familia.Por ser un contacto estrecho, el ex presidente también fue hisopado y se encontraba a la espera de resultados.Según confirmó a AméricaTV, Zulemita Menem indicó que las sospechas surgieron a partir de los síntomas compatibles con Covid-19 que presentó una empleada doméstica que trabajaba en su casa. La hija del mandatario no esperó a que le comunicaran los resultadosya que se lo realizaron por prevención, debido a la cercanía que Zulemita mantiene con su padre. Esos estudios dieron finalmente dos casos positivos.