La ex de Sebastián Villa ratificó la denuncia por violencia de género

Este viernes, Cortés volvió a publicar un mensaje en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se puede ver el informe del médico legista. En el texto, la joven se refirió a lo que vivió junto a Villa y a cómo fueron estos últimos días, tras haber presentado la denuncia."En este momento no valen las opiniones solidarias de amigos, familiares y conocidos que quieren esconder la verdad. Todos los que estuvieron a nuestro alrededor ya saben lo que sucedía, incluso a la vista de algunos que ahora salen a desmentir los hechos", afirmó Cortés en el texto."Quiero responder a las personas que, sin conocimiento de la situación, han opinado sobre mi denuncia. Las fotos publicadas por mí el 27 de abril no son evidencia de un único episodio de maltrato por parte de mi expareja: son una recopilación de varias heridas que él me causó durante el tiempo que convivimos", detalló."Como dije al momento de la publicación, denuncio haber sido maltratada física y psicológicamente a lo largo de dos años. Quiero remarcar que las huellas de violencia que se ven en las fotos son prueba de la manera en la que él se comportaba constantemente", continuó.Tras denunciar penalmente al futbolista, Cortés fue revisada por un médico legista, que determinó que presenta "edema y eritema en frente (lado derecho), equimosis en brazo derecho cara interna (símil lesión que deja la dígito presión) y equimosis en raíz de muslo izquierdo". Cortés, en ese sentido, cerró: "Con este material probatorio (el concepto médico sumado a la evidencia que da cuenta de antiguos maltratos), seguiremos el proceso judicial".