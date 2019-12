La ex candidata a concejal Laura Sirera fue asesinada a golpes con un martillo

Viernes 20 de diciembre de 2019 | 17:19hs.

El trabajo de los forenses en la casa donde ayer encontraron el cuerpo Laura Sirera, ex candidata a concejal por el Frente de Todos de Pilar, reveló que fue asesinada a martillazos y no con un arma de fuego, como se pensaba.







Si bien las conclusiones finales sobre las causas y mecánica de la muerte llegarán junto con los resultados de la autopsia, los peritos determinaron que la mataron a golpes. En la bacha de la cocina, indicó la agencia Télam, la policía encontró lo que sería el arma homicida, un martillo de carpintero ensangrentado y con cabellos que podrían ser de la víctima.







Sirera y su pareja, el ex consejero escolar Matías Bernal, estaban separados desde hacía un mes y alternaban quién dormía en la vivienda. Según la reconstrucción que hicieron los investigadores, la noche del miércoles fue Bernal quien durmió en el domicilio pero ella se habría acercado para buscar algo, ya que dentro de su auto encontraron su cartera y el celular.







"Había carpetas con escrituras y documentos que evidentemente estaban revisando por el tema de la separación. Deben haber discutido por algo y ahí se desencadenó la pelea que terminó en el femicidio", detalló una fuente cercana a la causa.







El cuerpo de la víctima estaba tirado en el piso boca abajo en el living. Tenía varios golpes en la cabeza que le provocaron hundimiento de cráneo. Para los peritos que trabajaron en la escena del crimen, Sirera intentó defenderse desde el piso.







En tanto, Bernal fue encontrado con un corte en el cuello adentro de su Ford Ka en el cruce de las calles Bahía Redonda y Henry Martin, en la localidad de Derqui. Estaba desvanecido y lo trasladaron al hospital de Pilar en estado reservado y detenido con custodia policial, acusado de homicidio agravado por el vínculo y femicidio.







"Lo único que dicen los familiares es que él estaba muy triste por la decisión que ella había tomado de separarse y no la aceptaba", dijo a Télam un investigador judicial. La causa se encuentra a cargo de la fiscal Carolina Carballido, quien ya confirmó que al menos en su fiscalía especializada no había denuncias previas por violencia de género y, de acuerdo a los primeros testimonios que recabó del entorno de la pareja, no existían antecedentes de maltratos.