La Estudiantina tuvo su cierre con la entrega de premios

Jueves 19 de diciembre de 2019 | 07:00hs.

La Estudiantina 2019 cerró con más festejos entre los chicos tras la entrega de copas a cada colegio ganador. A pesar de las ya asiduas controversias que se suscitan cada año en la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes), el balance anual se corona sin sobresaltos. Con la Epet 1, conocida popularmente como “La Industrial” en el podio de la banda de música y el Santa Catalina en cuerpo de baile y Scola do Samba, los premiados tuvieron una ocasión más para seguir celebrando y reivindicando la fiesta estudiantil que en 2020 cumple siete décadas.Así, finalmente ayer Apes realizó la ceremonia de entrega de copas en el Paseo Bosetti.La lista de los ganadores se había dado a conocer el 5 de noviembre. Así, por segundo año consecutivo ganaron en Banda de Música Categoría A, los alumnos de La Industrial, seguidos de cerca por el Colegio Provincial 1 Martín de Moussy, más conocido como el Nacional. Completó el podio la escuela Normal Superior Estados Unidos Del Brasil (Normal Mixta).En tanto en el rubro Banda de Música, categoría B; el ganador fue el Instituto Inmaculada Concepción, seguido del Instituto San Alberto Magno y tercero quedó el Instituto Pedro Goyena.Por su parte, el Instituto Santa Catalina se consagró campeón en el rubro Scola do Samba, escoltado por el Instituto Verbo Divino y la Escuela de Comercio 18.Pasando al rubro Cuerpo de Baile de Banda De Música (categoría A), el Colegio Roque González, se quedó con el primer lugar, mientras que el Instituto San Basilio Magno y el Instituto Madre de la Misericordia completaron el podio. Más atrás quedaron las bailarinas del Instituto Santa María.En la categoría B, las ganadoras fueron las chicas del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen; secundadas por el Bachillerato Humanista Monseñor Jorge Kemerer y la Escuela Normal Superior Estados Unidos Del Brasil.Continuando con el rubro cuerpo de baile de banda de música, en la categoría C, las ganadoras fueron las chicas del Instituto Jesús Niño, escoltadas por las chicas del Instituto Virgen De Itatí y el Bachillerato Orientado Provincial 1.Asimismo, en cuerpo de Baile en Scola do Samba; el Instituto Santa Catalina se quedó con el primer lugar, seguido del Instituto Verbo Divino y la Escuela De Comercio 18. Más atrás se ubico la Escuela Normal Superior 10.Por último en Carrozas, que tuvieron su despliegue con un día especial de exhibición en el parque La Cantera, donde se ubica la cascada artificial de la costanera. Allí, el Instituto Inmaculada Concepción se llevó el galardón más preciado en Carroza Artística.Luego se ubicaron el Instituto Santa María; la Escuela de Comercio 6; el Colegio Roque González. Por otro lado, la copa a Carroza Ingeniosa quedó en manos del Bachillerato Orientado Provincial (BOP) 1; que fue el primero en implementar elementos de robótica en su alegoría del cuarto poder. Lo siguieron la Epet 1 y el Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen que tenía ocho movimientos complejos en su maqueta de Insurrección Subversiva.Finalmente el premio más grande quedó en manos del Instituto Roque González, que se llevó la Copa Verónica Vairo por segundo año consecutivo, al sumar la mayor cantidad de puntos en la Estudiantina 2019.