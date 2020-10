La escasez de precipitaciones afectaría el suministro de agua en San Pedro - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020 | 10:40hs.

En los últimos días, rige un pedido extremo por el uso responsable del agua en la capital de la Araucaria, por la disminución del caudal del arroyo Mbiguá que alimenta con el vital líquido a la planta potabilizadora, que brinda el servicio al 90% de los sampedrinos. Uno de los inconvenientes, tiene que ver con problemas en pozos perforados, como ser el de barrio Cristo Resucitado cuyo tanque fue cargado mediante la colaboración de Bomberos Voluntarios.El Instituto de Agua de Saneamiento de Misiones, encargado de la prestación del servicio en la localidad, se encuentra trabajando para solucionar varios inconvenientes, en cuanto al abastecimiento de agua. La preocupación es general, si bien hasta el momento el suministro se realiza de forma normal, de no haber lluvias, comenzarán a distribuir el agua por sectores, siendo de suma importancia que los usuarios, usen lo mínimo y necesario.“Está totalmente prohibido cargar las piletas pelopincho, lavar las veredas y automóviles. Todavía estamos logrando abastecer a los usuarios de forma normal pero la preocupación es grande ya que solo un 10% de los usuarios dependen de pozos perforados, los demás reciben agua desde la planta potabilizadora, la falta de lluvia nos está afectando bastante, es fundamental que cuidemos el agua”, recalcó Favian Franke, jefe de Imas en San Pedro.Durante esta semana uno de los inconvenientes se registra en barrio Cristo Resucitado, donde existen dos pozos perforados, uno de ellos presentó problemas y está fuera de funcionamiento, mientras que el segundo funciona al 60%, “con este panorama en un sector del barrio no está llegando agua, estamos trabajando para poner en funcionamiento un sistema de rebombeo pero hasta que no esté funcionando recurrimos a los bomberos para cargar el tanque, a quienes agradecemos la buena predisposición”, señaló Franke.En este caso el tanque almacena unos 41 mil litros que son distribuidos a unas 30 familias. El objetivo es finalizar los trabajos en uno de los pozos y que el problema esté resuelto esta semana.