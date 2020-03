La era digital en los municipios

Martes 17 de marzo de 2020

Por Eduardo SaldiviaArquitecto. Admitido en P4CA de ONU-Hábitat. Planificadores por la Acción Climática.

Revisando los diferentes modelos de ciudad que se propusieron en los últimos años, podemos destacar a la conectividad como un aspecto central para un normal desenvolvimiento y una ciudad mejor.Analicemos ahora tres casos de modelo de ciudad, donde vemos diferentes usos que se proponen para la conectividad.Empecemos por el modelo Smart Cities presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2014. El Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología aborda el tema definiendo como ciudad inteligente a aquella que es cruzada transversalmente en todos sus ejes por la conectividad: “Una Ciudad Inteligente es aquella que usa la tecnología para abordar de forma innovadora los desafíos de la ciudad y las demandas y necesidades de sus ciudadanos y visitantes”.El tema fundamental en este caso es cómo transportar datos de un punto a otro.Inicialmente, el desafío fue crear grandes autopistas estatales de información y los municipios empezaron a hablar de anillos de fibra óptica. En la actualidad, la conexión inalámbrica permite extender esta cobertura mucho más, a través de puntos de acceso con wifi. Si bien esto resulta mucho más práctico, en zonas céntricas es muy difícil de implementar por la obstrucción que generan los altos edificios.Por esto, básicamente, es muy probable que -en una ciudad promedio- encontremos fibra óptica para el área más densificada y conexión inalámbrica en las zonas residenciales o suburbanas.Pero tener la cobertura necesaria es sólo el primer paso.Tener videocámaras por toda la ciudad requiere además de costosos centros de monitoreo, salas de situación y servidores de complejo mantenimiento que graben de manera segura para la Justicia.Asimismo, por ejemplo, que un médico, desde una ambulancia, pueda revisar en su dispositivo la historia clínica del paciente que está atendiendo en una urgencia significa no sólo darle internet a la ambulancia, sino la digitalización de cientos de miles de historias clínicas en una base de datos. Un trabajo titánico y a largo plazo que solo puede realizarse con la decisión de varias gestiones.En segundo lugar, podríamos a echarle un vistazo a la propuesta de París 2020. El modelo que se plantea aquí es el de la ciudad del cuarto de hora, donde no vamos a alejarnos a mas de quince minutos de nuestra casa para ir a trabajar, ir al médico o estudiar. Aquí, los llamados kioscos comunales están desparramados por toda la ciudad, y son los puntos de atención al vecino sobre cualquier trámite municipal. El ayuntamiento está atomizado, descentralizado, con presencia en cada barrio, y eso es sólo posible eficientemente con conectividad.Por último tenemos a Oosterwold, en los Países Bajos, un modelo de ciudad verde donde la comunidad se propone un híbrido entre democracia directa e indirecta, a través de la tecnología. Las decisiones son tomadas por cada una de las familias que vive allí. Todos votan en plebiscitos online sobre asuntos clave y el intendente local se limita a administrar y ejecutar esas decisiones. Es interesante reafirmar que la vida amable con el ecosistema, como puede ser la eco-villa Gaia en Argentina o esta ciudad verde holandesa no reniegan de los avances en las comunicaciones: lo avances en la ciencia son buenos en tanto y en cuanto los usemos bien.En el caso de Posadas, gracias al fuerte respaldo provincial, la innovación está ligada al impulso que se le ha dado a la educación a distancia, algo esencial para el desarrollo humano. Tenemos en las capacitaciones online un buen protagonista para generar competitividad y empleo.Desde estas plataformas podemos darle forma al futuro que queremos para nuestra ciudad, su perfil, su carácter y en sus aulas virtuales podrá tratarse temas como piscicultura o robótica, según lo que queramos desarrollar.Desde el ámbito privado, hoy hay dos sitios que hacen punta en este tema: Coursera y EdX. Recomiendo a cada uno que los visite y recorra, allí todas las universidades tienen su página, y ofrecen cursos cortos -algunos más baratos que otros- con clases a través de youtube. Desde nuestro hogar podemos tomar clases en Harvard o el MIT, a través de teleconferencias.En conclusión, podemos ver cómo la conectividad brinda a las ciudades: eficiencia y transparencia, gobernanza -mayor participación de la gente- a una ciudad descentralizada. Pero también se vuelve un catalizador de una ciudad sostenible, permitiéndonos un mejor desarrollo económico.En definitiva, en todos los casos lo que ha permitido es empoderar a la comunidad y esa es la base del futuro.