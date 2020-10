La empresa familiar que incentiva a mejorar los hábitos y cuidar el ambiente - El Territorio Misiones

Domingo 4 de octubre de 2020 | 10:00hs.

Desde hace varios años desde el Hiper del Pollo vienen trabajando con una mirada más sustentable, pensando no sólo en ayudar al planeta sino también en contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y apoyar la economía local.“Queremos cambiar porque es bueno, hay hábitos que tenemos que incorporar. Toda esta campaña en pos del medioambiente es porque nosotros como familia lo sentimos y lo vivimos realmente, queremos fomentar esto. Lo más difícil es cambiar el hábito, porque salir con una bolsa o alimentarse mejor no lleva trabajo, sino que es una cuestión de hábito o de tomar conciencia”, expresaron desde el comercio, que hoy está celebrando sus 31 años.En estas tres décadas se vio reflejado el crecimiento de la empresa familiar y no sólo por la apertura de una sucursal en calle Alvear 1839 o la ampliación del local de avenida Lavalle 2720, sino por brindar un servicio orientado a mejorar la atención al cliente y generar un desarrollo de la compañía que vaya en consonancia con el cuidado de las personas, del entorno y de la sociedad.Así, a pesar de la pandemia por Covid-19, el Hiper del Pollo logró, progresivamente, sistematizar acciones que ya venía haciendo y poner en marcha una serie de iniciativas que son sólo el principio de una metamorfosis hacia lo sustentable.La empresa se contactó con los coordinadores que llevan adelante esta iniciativa con el propósito de poder contar con la experiencia de esta entidad en el cuidado ambiental. En este sentido, se hizo un recorrido en el local de Lavalle donde Vecino Sustentable fue brindando sugerencias de qué propuestas se podían implementar para el reciclado y reutilización de diversos insumos. Se realizaron además acciones de concientización sobre la importancia del uso de bolsas reutilizables para reemplazar las bolsas plásticas. Asimismo, se acordó con Vecino Sustentable realizar una capacitación a todos los empleados de la empresa para promover una cultura interna del cuidado ambiental. “Nos vincularnos con este tipo de organizaciones que hacen cosas para mejorar el medioambiente”, aseguraron desde el Hiper del Pollo.La empresa busca minimizar el impacto ambiental tratando de dar un destino a todos los materiales que utiliza diariamente. En el caso del cartón, por ejemplo, en los locales se descartaban muchos kilos por día, y para no tirarlo a la basura, se contactaron con un recuperador urbano que lo lleva a lugares de acopio.El lanzamiento de esta campaña en el mes de julio tuvo como objetivo promover y premiar el uso de bolsas reutilizables por parte de los clientes, entendiendo que con simples acciones se logran grandes cambios. Bolsas reutilizables llaman a las realizadas con tela, que pueden lavarse y volver a cumplir su función.Esta iniciativa -a la que se sumó el Hiper- se trata de brindar la opción a los clientes de recibir como vuelto (en lugar de monedas) semillas de hortalizas dentro de sobrecitos, como por ejemplo semillas de perejil, rúcula, rabanito, lechuga.De esta manera se fomenta el desarrollo de huertas y autoconsumo de verduras.Hace algunos años se instalaron paneles solares en los dos locales (Lavalle y Alvear) para reducir el consumo de energía eléctrica de red y poder usar una energía más limpia.Con el objetivo de apoyar y promover la inclusión económica y social de emprendedores locales, se dispuso en ambos locales un espacio especial para destacar y darle visibilidad a aquellos productos que están hechos en Misiones. Tal como expresan desde el Hiper del Pollo: “No sólo para incentivar la economía regional, sino que consumir productos regionales tiene un menor impacto ambiental porque las emisiones de dióxido de carbono para llegar a ese producto son menores”. La propuesta es una iniciativa conjunta con Vecino Sustentable.La empresa realizó una alianza con el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones con el propósito de concientizar y promover una alimentación más saludable, para contribuir a una mejor calidad de vida. Desde el Colegio de Nutricionistas, organización referente en esta temática, se brindan una serie de consejos respecto a cómo incluir en la alimentación diaria hábitos saludables. Una de las acciones que se realizó fue en el mes de agosto, en la “Semana de los niños” donde se enseñaron una serie de recetas, fáciles para hacer en familia, con productos viables de acceder, naturales y nutritivos. También se brindó una charla en vivo sobre alimentación saludable en las infancias. “Queremos fomentar la alimentación saludable y la vida activa y todos los consejos y recetas que damos queremos que estén avaladas por profesionales”, destacaron desde el comercio.Todas estas iniciativas reflejan un gran convencimiento por parte de la empresa respecto a la importancia de desarrollar una gestión basada en la sustentabilidad, donde el trabajo articulado con otras organizaciones constituye un eje fundamental.Las acciones y novedades del Hiper del Pollo pueden visualizarse a través de las redes sociales Facebook: @hiperdelpollo e Instagram: HiperdelPollo.