La emotiva despedida de Claudia Fontán

Martes 21 de abril de 2020

Claudia Fontán se encontraba al aire con el programa radial No está todo dicho , por La 100, cuando se confirmó, en la mañana de ayer, la muerte del músico y actor Horacio Fontova. Conmovida, la actriz se tomó unos minutos para recordar al aire a quien fue su pareja durante varios años, y despedirlo así de manera pública.

“Me es muy difícil decir algo, justo estoy acá y no podemos dejarlo pasar por alto... Qué puedo decir de una persona que fue mi amor, mi compañero durante tantos años. Un tipo enorme y un tipo inolvidable que, si pasó por tu vida, deja una huella para siempre”, señaló entre lágrimas.

“Escucho esta canción (‘Entra a mi hogar’) y me acuerdo de él tocándola en la cocina de casa y componiendo. Hay que recordarlo con su alegría y con sus canciones. Un tipo muy inteligente que me hizo casi todo lo que soy. No tengo mucho más para decir, pero recordémoslo con su música, con el cariño que nos dejó a todos los que los conocimos”, agregó luego.

Fontán tenía 19 años cuando conoció a Fontova, durante unas vacaciones en Villa Gesell. El tenía 35 y ya era un artista conocido. “El primer mes lo veía como amigo. Después empecé a aceptar que me gustaba. Pero al principio para mí era un viejo, un señor grande y buen mozo”, contaba la actriz en una entrevista reciente.

Poco tiempo después se fueron a vivir juntos, y así lo hicieron hasta 1999. “Todavía hay cosas que me dan ganas de contárselas a él. Gran parte de lo que soy es por el Negro. Él fue una puerta para salir a jugar. Es capaz, inteligente, generoso. Para alguien que está saliendo a la vida, encontrar a alguien como el Negro es una bendición de Dios”.

Fontova falleció tras luchar contra una larga enfermedad que lo mantenía alejado de la escena pública.