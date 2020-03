La Embajada de EE.UU en Argentina canceló todas las citas para tramitar visas

Sábado 14 de marzo de 2020 | 13:30hs.

A través de un breve comunicado publicado en su sitio oficial, la Embajada de los Estados Unidos en Argentina anunció la cancelación de todas las citas para tramitar todo tipo de visa de ingreso temporal -turismo, estudio, negocios, tratamientos, etcétera- que estaban programadas desde el próximo lunes 16 de marzo. Según explicó la sede diplomática, la medida se decidió como recaudo ante el avance del coronavirus y se aplicará por tiempo indeterminado.“Reanudaremos los servicios de visas lo más pronto posible”, señaló la Embajada y explicó que el arancel del visado que ya abonaron los solicitantes afectados por la decisión será válido por un año a partir de la fecha en la que se realizó el pago y que sólo puede ser utilizado en el país.La medida preventiva de las autoridades norteamericanas en la Argentina concierne a las visas para no inmigrantes. Es decir, aquellos que desean ingresar a los Estados Unidos temporalmente ya sea por turismo, negocios, estudio, tratamientos médicos, trabajo o cualquier otro motivo que implique permanecer por un período determinado en ese país. En casos de urgencia y si la persona debe viajar inmediatamente, el solicitante deberá pedir un “Adelanto de citas” a través de la página oficial.“Las citas existentes se cancelan desde el 16 de marzo hasta nuevo aviso y no se otorgan nuevas citas por el momento. Cuando se reinicie el servicio se podrán reprogramar”, respondieron las autoridades diplomáticas ante las consultas que les hicieron a través de las redes sociales. En el caso de las visas de inmigrantes, recomendaron comunicarse a través del correo electrónico Buenosaires-IV@state.gov.La disposición para los viajeros argentinos fue anunciada en consonancia con la decisión del gobierno de Donald Trump de prohibir la entrada a ese país de todos los vuelos procedentes de Europa durante al menos 30 días debido al brote del coronavirus. La medida comenzó a regir a partir del viernes a la medianoche y sólo el Reino Unido será el país exceptuado.“Desde el comienzo [de la epidemia] establecimos prohibiciones a los viajes desde China y lanzamos la primera cuarentena nacional y obligatoria en 50 años. Declaramos la emergencia sanitaria y lanzamos las mayores advertencias sobre el viaje a países afectados por esta horrible enfermedad. Al tomar estas medidas, vimos un número muy inferior de casos en los Estados Unidos que los que hay ahora en Europa", señaló Trump cuando anunció la medida en un mensaje televisivo emitido a toda la Nación.Europa se convirtió en el nuevo epicentro del coronavirus después de que China logró reducir drásticamente los contagios y muertes. Italia,por ejemplo, suma más de 17.500 casos y 1.250 muertes, seguida de España con 5.200 casos y 130 fallecidos. Estados Unidos, por su lado, supera los 2.200 casos y reportó hasta ahora medio centenar de muertes.El gobierno argentino, por su parte, no se quedó atrás con las medidas y también tomó recaudos por el brote. Suspendió todos los vuelos internacionales procedentes de los países afectados por el coronavirus por un plazo de 30 días. Se refiere específicamente a las frecuencias programadas para viajar desde China, Corea del Sur, Japón, Irán, Estados Unidos y todos los países de Europa.Según se informó, hasta el próximo lunes inclusive, podrán volar todas las compañías provenientes desde esos destinos pero a partir del martes 17, solamente tendrán el permiso para hacerlo los vuelos operados por Aerolíneas Argentinas.