La edad media de nuevos contagios de coronavirus bajó a 40 años

Estados Unidos tiene el mismo problema, pero allí la imposición de restricciones es mucho más complicada. El debate de la seguridad sanitaria se cruza con el derecho a las libertades individuales. Usar barbijo es para muchos un insulto y no un motivo de cuidado de sí mismo y de los demás.

Breves internacionales

Rusia aseguró que aprobará pronto una vacuna

Rusia aprobará una vacuna contra el coronavirus el 10 de agosto o incluso antes, informó ayer el director del fondo de riqueza soberana del Kremlin, Kirill Dmitriev, quien además destacó que el lanzamiento representará una victoria frente a Estados Unidos como Sputnik, el primer satélite soviético lanzado en 1957. La vacuna, creada por el Instituto moscovita Gamaleya y todavía en fase dos, se aprobará para uso público, pero los trabajadores de atención médica de primera línea la recibirán primero, explicó Dmitriev a la cadena de noticias CNN, aunque Rusia no publicó ningún dato científico sobre el proceso de desarrollo.

En plena pandemia en Bolivia, cientos de personas hicieron este miércoles extensas colas en la calle a la espera de gas licuado de petróleo (GLP), luego que la principal planta proveedora de las ciudades de La Paz y El Alto tuviera fallas en su distribución por un “contagio masivo” de coronavirus entre su personal.

Japón superó por primera vez ayer los 1.000 casos de coronavirus, en coincidencia con un rebrote en Tokio que se está expandiendo cada vez más a otras regiones y que por primera vez desde que detectó su caso inicial a fines de febrero, algunos hospitales del moderno país empiezan a ver señales de colapso por el repunte de internaciones.





En apenas tres días, el mayor experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos y la presidenta de la comunidad de Madrid coincidieron sin planearlo en lo mismo: los jóvenes son los propagadores de la pandemia de coronavirus.Anthony Fauci, además de sostener una “guerra” no deseada con Donald Trump por sus desacuerdos sobre el manejo de la pandemia, también lucha para hacer llegar el mensaje a los jóvenes.“Lo que he tratado de hacer es apelar a la generación más joven. Si se mira el promedio de edad de los nuevos casos que están produciéndose en el sur (de EE.UU.), es unos 10 o 15 años menor que lo que veíamos anteriormente.”El martes, ante el surgimiento de varios brotes en España, la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dijo: “Es importante que (los jóvenes) entiendan que son transmisores de la epidemia y que están poniendo en riesgo la vida de sus vecinos o familiares. Hago un llamamiento para que nos ayuden en esta lucha vital contra la Covid-19”.El pedido casi agónico de la gobernadora coincidió con la imposición de límites a la vida nocturna, en la que los jóvenes abundan (y se contagian). Por eso a partir de ahora, los establecimientos de vida nocturna madrileños deben cerrar a la 1.30. Es un cambio drástico para los españoles, acostumbrados a las noches sin fin de verano.En Italia, el Instituto Superior de Sanidad constató en un informe algo que se veía venir: la reducción a 40 años de la edad media de las personas infectadas. No es el virus que ha cambiado. Son los jóvenes que se exponen más y sin cuidado.El desconfinamiento ha roto cadenas para esta generación que se mueve sin barbijo ni distanciamiento social, llevando el virus con ellos. La noche, su territorio, se convirtió en un problema. Un dolor de cabeza.En el Reino Unido todavía no hay fecha para la reapertura de discotecas, salas de baile o locales nocturnos porque el contacto físico es inevitable.Lo mismo en Francia, donde los jóvenes tendrán que esperar hasta por lo menos el 10 de septiembre para ir a bailar.