La economía mundial en rojo

Domingo 2 de agosto de 2020 | 05:00hs.

Como los puntos rojos utilizados para determinar dónde se encuentran los mayores casos de contagiados de Covid-19, del mismo modo se puede hacer un mapa mostrando cómo la pandemia terminó debilitando a las economías del mundo, incluso las que mostraban mayores fortalezas. El poder destructivo del virus en la economía es tal, que la Organización Mundial de la Salud advirtió casi al finalizar la semana que los efectos del coronavirus se harán sentir en las próximas décadas. Ello al dar a conocer cifras económicas devastadoras en varios países debido a la pandemia, incluso en Estados Unidos, donde el Congreso fracasó en acordar un nuevo paquete de estímulos. El país del Norte sufrió el peor derrumbe en 70 años, una contracción en el segundo trimestre del 9,5% y de un 32,95% interanual. Al ser uno de los más golpeados por la pandemia, con más de 150 mil muertes y más de 4 millones de contagios, por primera vez el presidente Donald Trump dimensionó los efectos y hasta sugirió postergar los comicios previstos para el 3 de noviembre. Del mismo modo y como se esperaba, también la economía de Europa en el mismo período sufrió una caída sin precedente, del 12,1% de su Producto Bruto Interno. Desde la OMS concluyeron que esta pandemia es una crisis sanitaria que sólo se vive una vez por siglo y sus efectos se harán sentir durante décadas. Aún más grave, nada está superado y los resultados de estudios serológicos muestran que la mayoría de la población sigue siendo susceptible a este virus, inclusive en áreas donde se registraron brotes muy fuertes. Datos oficiales indican que América Latina y el Caribe es la región que cuenta con el mayor número de infecciones en el mundo con más de 4 millones de contagios y casi 195 mil muertos. Entre los países de la región, México, cuya economía está semiparalizada desde finales de marzo, ya arrastraba una crisis y ahora experimentó una contracción récord de más del 17 por ciento. Este país se convirtió en el tercero en el mundo con más fallecidos por coronavirus con 46 mil víctimas. Está claro que los efectos no sólo golpean con dureza a América Latina y el Caribe. De esta manera, los puntos rojos de la economía se extienden. En Italia, el PBI cayó 12,4% en el segundo trimestre, lo que marca que ese país entró en recesión. Del mismo modo Francia, que es la segunda economía europea detrás de Alemania, registró un derrumbe histórico del 13,8% en el segundo trimestre y España, entró en recesión con una caída récord del 18,5% para el segundo trimestre del año. De esta manera, como se citara en anteriores análisis en esta misma columna, hasta los países económicamente más poderosos están con sus economías de rodillas ante las consecuencias económicas del coronavirus. Sólo resulta llamativo que el impacto económico de la pandemia en el lugar de origen como China -si bien está siendo importante-, paradójicamente es menor que en otras partes del mundo. Analistas internacionales concluyen que ello es en parte por ser una economía industrial y exportadora.En definitiva, el impacto de las principales economías del mundo tienen puntos en común. La mayoría son por las consecuencias de las medidas adoptadas para frenar el Covid-19. Es decir, la caída del consumo de los hogares o consumo interno, producto del cierre de comercios, hoteles, restaurantes y sumados a las dificultades para exportar. Es decir, en todos los países, sin importar si son desarrollados o en desarrollo, si se manejan en dólares o euros, si son grandes potencias o venían ya en crisis, el Covid-19 termina desmoronando el poder económico en todo el mundo. El dato aún más negativo es que todavía no logró superarse esta pandemia. Al contrario, por ejemplo, los rebrotes en Europa están obligando a las autoridades a que implementen de nuevo medidas restrictivas. Hay países como el Reino Unido que se vieron obligados a retrasar sus planes de desconfinamiento ante el aumento de casos en algunas áreas del país. El mundo registra más de 17 millones de contagios y unos 678 mil fallecidos.En medio de la crisis sanitaria que no da tregua, el gobierno argentino resolvió una vez más extender la cuarentena en el país. El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que las medidas de aislamiento obligatorio impuestas desde el 20 de marzo para hacer frente a la pandemia de Covid-19 serán nuevamente prorrogadas en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires o Gran Buenos Aires (Amba) que es la zona urbana común que conforman la Ciudad de Buenos Aires y otros 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto la extensión será hasta el 16 de agosto, tras sostener que el virus está circulando más y se detectan más contagios. Mediante la ya tradicional presentación pública realizada desde la residencia presidencial de Olivos, el jefe de Estado observó que en este momento de creciente circulación del virus los casos se han empezado a irradiar a otros lugares, con focos en varios puntos del interior del país. Las autoridades sanitarias estiman que el 90% de los nuevos contagios se reportan en el área metropolitana de la capital y su periferia. Desde el 3 de marzo pasado, cuando se detectó el primer caso del nuevo coronavirus, la Argentina lleva reportado más de 185 mil contagios y la cantidad de muertos superan los 3.400. El presidente argentino volvió a remarcar que no hay otra solución que cuidarse, por lo cual apeló enfáticamente a la responsabilidad social de cada ciudadano para no contagiarse ni contagiar a otros.Según las conclusiones de los expertos dados a conocer por el mandatario nacional, también la cantidad de contagios y muertos se incrementó por un cierto relajamiento en el cumplimiento de las medidas de prevención y una mayor circulación de personas. Mediante los habituales gráficos demostró cómo se tenía mejor controlado en la primera etapa del Aislamiento y de qué manera se incrementaron los casos a partir del Distanciamiento Social y Obligatorio, etapa en la que se encuentran la mayoría de las provincias. Para contener a los sectores más afectados por la pandemia, el presidente de la Nación ratificó que se mantendrán el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción y el Ingreso Familiar de Emergencia para todos los que los necesiten, esto es mientras permanezcan las restricciones económicas y de movilidad por la situación de pandemia.Esta semana, casi al finalizar el mes de julio, el periódico estadounidense The New York Times cuestionó la contradicción en que incurre el fondo Black Rock del magnate Laurence Fink que se presenta como la vanguardia de una forma progresista de capitalismo pero en simultáneo se opone a un acuerdo con la Argentina que se encuentra con una crisis económica y social e intenta negociar los bonos. Esta semana, en la cuarta oferta de canje que presentó el gobierno argentino, los bonistas locales ingresaron masivamente al canje pero volvió a ser rechazada por los grandes bonistas que tienen en su poder papeles de deuda emitidos en dólares y bajo ley extranjera. De esta manera, del total de bonos por 64.800 millones de dólares incluidos en la operación, los grandes tenedores de bonos aún no aceptaron el canje e imposibilita cerrar con éxito la operación. Por tal razón, la citada publicación extranjera recordó que la compañía comandada por Fink que administra unos 7 billones de dólares en el mundo, rechaza el acuerdo. Sobre estos acreedores que rechazan la oferta argentina, el premio Nobel de Economía y mentor del ministro Martín Guzmán, Joseph Stiglitz, esta semana calificó de recalcitrantes, miopes, testarudos y de corazón duro. Ante tal endurecimiento en la postura de los acreedores, el académico alertó sobre el riesgo de que más de 100 países de ingresos medios y bajos no puedan hacer frente este año a sus obligaciones de deuda por más de 130 mil millones de dólares. Entiende que esta crisis de deuda global empujará a millones de personas al desempleo y alimentará la inestabilidad y la violencia en todo el mundo. Planteó que la decisión de organismos como el G20 y el FMI de suspender el cobro de deudas no resolverán el problema sistémico del endeudamiento excesivo, sino que lo que se necesita es una profunda reestructuración de la deuda.Otro tema ligado a la deuda argentina es que el Senado de la Nación aprobó esta semana con el apoyo de todos los bloques parlamentarios, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la reestructuración de deuda bajo legislación argentina y envió la iniciativa a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. En el proyecto se destaca que la capacidad de repago de la Argentina está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo -condición que a su vez depende de la capacidad de la economía de expandir la producción de bienes comerciables-, como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera.En cuanto a la administración provincial, el gobernador Oscar Herrera Ahuad elevó en tiempo y forma el pasado viernes el proyecto de ley de Presupuesto General para la Administración Pública Provincial. La iniciativa establece un aumento promedio del 27 por ciento comparado al que se encuentra en ejecución, pasando de 110 mil millones de pesos, a unos 150 mil millones. Por lo destacado por el mandatario provincial, para el 2021 se brindará un fuerte respaldo a todos los rubros y se priorizarán las cuestiones sociales, abarcando la salud, educación, desarrollo social y economía al resaltar que alcanzará un valor histórico cercano al 70 por ciento de los recursos. Pudo saberse que desde el Ejecutivo se apuntalará con recursos crecientes, como la etapa iniciada este año y continuaría en los próximos años, de vigorización de todos los órdenes, pero con atención preferente de la salud, que por su robustez permite atravesar la pandemia evitando contagios masivos y ello, deja allanado el camino para que otras actividades se desarrollen de manera plena. El mandatario provincial también había detallado que se brindará un fuerte acento a la economía del conocimiento y a la educación de vanguardia, disruptiva. En tal línea, destacan desde la administración provincial la escuela secundaria de innovación, la escuela robótica y el proyecto Silicon Misiones. De esta manera, pretenden seguir mejorando de forma continua la salud y educación.Si bien los fines del Presupuesto se irán conociendo en los próximos días, cuando los ministros brinden detalles a los diputados sobre los destinos de los recursos previstos, pudo saberse que las estimaciones anticipan que será una etapa de fuerte apoyo a la economía y la producción misionera. En tal sentido, pudo conocerse además que tanto la determinación del gobernador y de la conducción de la renovación, tienen decididos brindar fuerte apoyo con recursos asignados a la producción, la infraestructura, el comercio, la innovación y los servicios.