La economía bajo la lupa

Viernes 10 de julio de 2020

El fútbol argentino ya tiene su protocolo sanitario aprobado para el regreso a los entrenamientos.El mismo se conoció el pasado miércoles después de la segunda reunión de la comisión médica y será enviado al Ministerio de Salud de la Nación, que evaluará los próximos pasos a seguir.

La Comisión Médica de la Asociación del Fútbol Argentino dio el visto bueno al protocolo general, en medio de la pandemia, que recién podría darse cuando todo el país esté al menos en la fase 4 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Después, cada club deberá adaptarlo a su infraestructura y necesidades.

Este último tema es el principal punto a tratar de ahora en más. Es que muchos clubes, inclusive de Primera División, no pueden costear los hisopados que pretenden desde AFA.

Crucero, hoy militando en el torneo Federal A (tercera categoría del fútbol argentino), tiene todo listo para el retorno, aunque espera una solución a este tema, además del OK. Así al menos lo manifestó el vicepresidente y manager del Colectivero, Dardo Romero.

“Nos piden cinco tests por persona que integre el plantel al mes (jugadores y cuerpo técnico), un promedio de 40 personas. Es imposible, porque cada test vale cerca de cinco mil pesos y es un gasto adicional de 700 a 800 mil pesos, una locura. AFA no especificó si se hará cargo, pero nosotros hoy no podemos cubrir esos gastos”, dijo. “Sería un test por jugador tres días antes de empezar el entrenamiento, otro en el día de entrenamiento y de ahí una vez cada diez días. Está bien la idea pero los clubes no pueden bancarla económicamente”, agregó.

Respecto a lo que viene, el ídolo del club fue claro: “Hay que esperar para saber si se puede presentar una lista de buena fe nueva o si tenemos que mantener la misma. La idea es armar un equipo con los chicos del club y traer dos o tres jugadores específicos, con experiencia, pero tenemos que saber con qué presupuesto contamos y de eso estamos lejos”.

Desde AFA se trabaja en conseguir los recursos para intentar absorber los gastos de los testeos y que, en lo posible, no sean costeados por los clubes.



¿Y en el Regional?

En cuanto al torneo Regional Federal, categoría que incluye a Guaraní Antonio Franco y Atlético Posadas como los representantes misioneros en esta temporada suspendida, no habría testeos pero se deberán extremar los cuidados tanto dentro del club como fuera del mismo.

Habría controles de temperatura al llegar al entrenamiento, respetando lo elaborado por AFA y el Consejo Federal en cuanto a la utilización de vestuarios o espacios comunes y demás ítems.

Igualmente es necesario aclarar que no existe una fecha cierta sobre de qué manera se jugarán todos los torneos de ascenso. En las próximas semanas habrá novedades.