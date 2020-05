La Diócesis de Puerto Iguazú ya tiene un nuevo obispo

Sábado 9 de mayo de 2020

El Vaticano emitió un comunicado oficial dando cuenta que el papa Francisco aceptó la renuncia del Obispo de la Diócesis de Puerto Iguazú, Marcelo Martorell, presentada luego de cumplir 75 años el pasado 1 de marzo y tras haber estado 14 años al frente al cargo.

El escrito indica que su sucesor será el actual obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Plata y titular de Tepelta, Monseñor Nicolás Baisi. Además, se detalla que el obispo saliente administrará la sede vacante hasta tanto el nuevo obispo arribe a destino.

Monseñor Nicolás Baisi tiene 55 años, nació en Buenos Aires el 15 de julio de 1964 en el seno de una familia profundamente católica, de la que recibió una buena formación humana y religiosa. Hizo sus primeros estudios en el colegio Don Jaime, de Bella Vista, partido de San Miguel en el Gran Buenos Aires.

Al terminar sus estudios secundarios se inscribió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), donde estudió cerca de dos años, hasta que definió su vocación y entró en el Seminario Diocesano “Arcángel San Miguel”. Terminados sus estudios teológicos en la Facultad de Teología de la Universidad del Salvador, fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 1.993, en la diócesis de San Miguel.

Desde 1999 y hasta el 2001, perfeccionó sus estudios con una Licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad de Santo Tomás “Angelicum” de Roma. La gran crisis económica de diciembre de 2001 lo encontró como párroco de la parroquia Nuestra Señora del Santo Rosario de Grand Bourg, prodigándose con dedicación y eficacia para conseguir y distribuir ayuda. En la misma parroquia erigió varias capillas y reconstruyó la vida parroquial con varias iniciativas con los laicos, fortaleciendo la catequesis y Cáritas.

También tuvo la dirección diocesana de la Catequesis y -por dos períodos- fue miembro del Consejo Presbiteral. También fue representante legal del Profesorado de Ciencias Sagradas Arcángel San Miguel.

En el año 2007, el obispo de San Miguel monseñor Sergio Fenoy, lo llamó a dirigir el Seminario Mayor de San Miguel, donde él mismo se había formado, y donde ocupó el cargo de rector hasta el momento en que Benedicto XVI lo designó obispo titular de Tepelta y auxiliar de La Plata, el 8 de abril de 2010.

El 19 de junio del año 2010 recibió el Sagrado Orden del Episcopado de manos de Monseñor Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata. Desde el 2010 se desempeña como obispo auxiliar, acompañando en el cuidado de la Arquidiócesis de La Plata. En el 2013, trabajó junto con el entonces Arzobispo Monseñor Héctor Aguer, en el auxilio de las víctimas de la Inundación de la ciudad en abril de ese año.

El 8 de mayo de 2020 el Papa Francisco lo nombró Obispo de la Diócesis de Puerto Iguazú, sucediendo a Marcelo Raúl Martorell, quien dejó la diócesis por límite de edad.

Su lema episcopal es Caritas Chirsti Urget Nos (El amor de Cristo nos apremia). “Agradezco a Dios que me haya hecho sacerdote y le pido que me ayude a ser un obispo fiel. Agradezco al papa Francisco que me haya encomendado el cuidado pastoral de esta diócesis y pido a todos ustedes que recen por mí”.