La digitalización gana espacio en la agricultura familiar

Ferias en Posadas

Ante la gran demanda de los productos hortícolas, la comuna posadeña decidió que este fin de semana volverán a abrir ocho ferias francas, en el mismo horario que las ediciones anteriores, de 6 a 13. Así las cosas, hoy funcionarán las sedes de Miguel Lanús, Villa Cabello, Itaembé Miní como Itaembé Guazú (en la Escuela Especial N° 43) y en el barrio Los Álamos (en la plaza central). Mientras que el domingo será el turno de los mercados de Santa Rita, Chacra 32-33 y Club Racing (ubicado sobre la avenida Roque Pérez y calle Entre Ríos). Cabe destacar que por disposición municipal sólo queda permitida la venta de productos alimenticios, el incumplimiento derivará en el retiro de la feria con la consiguiente imposibilidad de continuar la venta.

Además, es obligatorio el uso de barbijos y guantes de látex en los puestos de venta.

Las familias productoras de Misiones se encuentran pasando un importante momento de transición. Es que en medio de la crisis financiera que el avance del Covid-19 va dejando en todo el mundo, los productores buscan alternativas para no bajar los brazos y seguir vendiendo sus alimentos.En este marco, la digitalización y la aparición de nuevos mercados de forma online abren un abanico de nuevas oportunidades a un sector que todavía resguarda la manera tradicional de la comercialización, pero que ya vislumbra importantes cambios a futuro.Combos a domicilio, pedidos por redes sociales y una plataforma única destinada a los agricultores, son algunas de las herramientas que comienzan a tomar fuerza como resultado del aislamiento social preventivo y obligatorio.La agricultura familiar se volvió uno de los ejes más importantes de la economía misionera en los últimos tiempos, acompañada de la potenciación de ferias francas, mercados concentradores y mercados solidarios, entre otros.Por este motivo, tanto desde el ministerio del Agro y la Producción como de Agricultura Familiar se encuentran trabajando a contrarreloj para minimizar el impacto negativo de la cuarentena y contribuir a los ingresos de las chacras misioneras.La venta y oferta online de los productos agrícolas de las huertas familiares es un proyecto que Agricultura Familiar venía llevando de forma gradual para comenzar a implementarla de a poco en la tierra colorada.No obstante, el parate de actividades y la consigna de “quedarse en casa” hizo que se agilizaran las cosas para comenzar cuanto antes a trabajar a distancia. Lucas Carneiro, subsecretario de Comercialización del organismo, indicó a El Territorio que “se está trabajando en nuevos mecanismos y canales de mercado, ya lo teníamos dentro del plan de gobierno pero ahora lo estamos adelantando”.“Estamos avanzando en el desarrollo de una plataforma web que permita hacer la comercialización de manera más rápida, que esté en cada municipio, con el acompañamiento de los intendentes también, y que los productores puedan tener acceso para ofrecer y vender sus productos allí”, señaló.El funcionario aseveró que “más adelante se puede pensar en forma de App, mientras tanto lo estamos diseñando como plataforma, aunque vemos que esta forma de venta llegó para quedarse y se debe ir potenciando cada día más”.La idea, de acuerdo a lo que destacó, es comenzar también a resguardar bajo una misma marca de Agricultura Familiar a todos los productos que se comercializan en ferias francas, mercados solidarios y concentradores.“Con esto, se abrirán nuevos canales de comercio para potenciar todos los espacios y todo el entramado, que comienza incluso con aquellos productores que trabajan la tierra pero no son los que vienen a vender a las ferias. Ya incluso tuvimos cooperativas y asociaciones interesadas en sumarse a la propuesta”, resaltó.La primera opción que comenzaron a implementar en los mercados y ferias fue el de los combos de verduras y frutas. “Comenzamos con la venta de combos en Posadas, Puerto Rico, también en 25 de Mayo y Eldorado. En algunos casos, se toma el pedido con anterioridad y el cliente pasa solamente a retirar por un punto de encuentro, y en otros, se trabaja con envíos a domicilio”, adujo Carneiro. Los combos son bolsas de verduras y frutas variadas a un precio fijo, por lo que también permite una venta más homogénea, logrando la comercialización de productos que quizás antes no se buscaban tanto.Carneiro comentó que es una buena estrategia para que los vendedores puedan sacar los productos que tienen en sus chacras, que en caso de no hacerlo, se marchitarían y ya no podrían comercializarse más.