La difícil tarea de no perder ritmo

Martes 31 de marzo de 2020

En plena cuarentena, El Territorio encontró a Agustín Da Silva en su humilde casa del barrio Caballeriza, en Oberá, entrenando para no decaer y mantenerse en forma. El atleta de élite espera que para julio pueda competir en el Campeonato Nacional de Cross Country y en otras pruebas importantes.Da Silva (22) era un niño tarefero y hoy representa al atletismo en competencias sudamericanas. Es un ejemplo para muchos en la Capital del Monte.La cuarentena por el Covid-19 tiene a muchos deportistas entrenando en sus casas, entre ellos a Agustín, quien explicó que hace actividades físicas en su domicilio para no decaer y mantenerse en forma para el regreso de las competencias.En la primera actividad atlética del año en Oberá, Agustín fue el principal animador y ganador de las dos fechas del Grand Prix Nocturno, siendo uno de los referentes actuales de la disciplina. Mientras se iba preparando para continuar con el calendario, principalmente Cross Country, llegó el anuncio del aislamiento.Ante esta situación de pandemia, Da Silva explicó a El Territorio que entrena con diferentes ejercicios a doble turno: “Estoy haciendo muchos ejercicios a doble turno en casa. No es lo mismo, pero necesito mantenerme para no decaer en la actividad física”, aseguró.En una rutina diaria Agustín trabaja a doble turno realizando fondos y corriendo para mantener el ritmo, hoy debe afianzarse con otros ejercicios.“Hago estocadas (paso al frente), sentadillas, muchas repeticiones de abdominales (series de 15), sentadillas con pesas, multisaltos, técnicas de carrera, flexiones de brazos y varias series de planchas, siempre ingeniándome con los ejercicios”, explicó el atleta.Da Silva representa a la selección argentina de atletismo en la categoría U23 y tenía que participar en el Grand Prix Sudamericano en Concepción Uruguay, fecha que finalmente fue postergada.Por el momento, entonces, el obereño buscará clasificar al Sudamericano Cross Country U23 que está previsto para julio y también cumplir con las fechas que le exige su sponsor en diferentes escenarios del país.“Cada vez que corro, disfruto muchísimo y la paso bien, no sufro ni ando con bronca si me va mal, yo sigo trabajando. Durante este proceso en el atletismo aprendí muchas cosas y si hay algo de lo que estoy seguro es que cuando el atleta, o cualquier persona, está decidida a hacer algo, puede hacer grandes cosas”, había reflexionado a principios de este año, también en diálogo con este medio.Pero no todo es deporte. Además de entrenar en fuerza con el circuito de acondicionamiento, Agustín prepara materias para los finales de la carrera de Kinesiología y, en este aspecto, espera que en el instituto en el que estudia puedan empezar las clases online.