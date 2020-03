La defensa de Victoria Aguirre planteó un nuevo recurso tras el fallo del STJ

Martes 17 de marzo de 2020 | 04:00hs.

Absolución y condena a 19 años de cárcel Selene Aylén Aguirre tenía dos años y medio, padecía una grave discapacidad y el 29 de enero del 2015 falleció a consecuencia de una fractura de cráneo que derivó en una hemorragia interna y paro cardiorrespiratorio, según determinó la autopsia. La Justicia de instrucción halló elementos para acusar a Victoria Aguirre (27), la mamá de la víctima, y a su concubino Rolando Lovera (35).

El primer juicio fue anulado porque la defensa de Aguirre recusó al Tribunal Penal Uno de Oberá, por lo que para el segundo debate se conformó un Tribunal subrogante con jueces civiles que absolvieron a la mujer y condenaron al sujeto a 19 años de cárcel.

Ahora, transcurridos más de cinco años del deceso, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones dictó la nulidad de la sentencia y ordenó que se dicte un nuevo fallo en base a las pruebas existentes, es decir sin realizar otro juicio.

De esta manera, el máximo órgano judicial de la provincia avaló los reclamos oportunamente interpuestos por la fiscal Estela Salguero y el abogado Martín Moreira, defensor particular de Lovera, en contra de lo actuado por el Tribunal compuesto por Azucena García de González, Jorge Erasmo Villalba y Graciela Heppner.

A dos semanas de conocerse la resolución emitida por los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) en donde se insta a los miembros del Tribunal Penal Dos de Oberá a dictar una nueva sentencia por el homicidio de la pequeña Selene (2), ocurrido en enero de 2015 en la citada localidad, ayer la defensa de Victoria Aguirre -madre de la beba y quien fuera absuelta en el juicio realizado en diciembre de 2017- presentó un recurso federal extraordinario en contra de lo decidido por los integrantes del máximo órgano provincial.A partir de una presentación realizada por los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas, dicha defensa busca exponer los distintos cuestionamientos a la resolución que fue firmada por siete de los nueve miembros del STJ y cuya revisión fue aceptada en abril del año pasado luego de un pedido hecho por la fiscal del tribunal y el defensor del otro imputado en el caso, Rolando Lovera.Entre los argumentos vertidos por los defensores -y que apuntan llegar hasta la Corte Suprema de la Nación- se apunta a la violación del principio que en derecho es conocido como Non bus in idem, y que refiere a que ningún imputado puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Y añadieron que a partir del doble juzgamiento hacía la figura de Aguirre implica que el derecho a defensa no está garantizado.Según esgrimieron desde dicha defensa técnica, los miembros de la corte misionera excedieron su competencia porque no sólo admitieron la apelación realizada en su momento por la fiscal Estela Salguero de Alarcón sobre la sentencia absolutoria, sino que tuvieron en cuenta una presentación que no pudo precisar con claridad los agravios que lo llevaron a cuestionar la libertad de la mujer.Además, -siempre desde la óptica de los letrados Paredes y Rivas- lo que se busca con este recurso defensivo es “exponer una vez más las graves irregularidades que muestra el Superior Tribunal de Justicia contra Victoria Aguirre”. Y agregaron que para defender el fallo absolutorio otorgado el 21 de diciembre de 2017 por los jueces del Tribunal obereño ya comprometieron su acompañamiento distintos movimientos feministas, organizaciones de derechos humanos, centrales sindicales y organizaciones sociales de la provincia y gran parte del país.En una entrevista otorgada días atrás al programa Acá te lo Contamos de Radioactiva, Roxana Rivas había adelantado que se iba a presentar este pedido.Comentó además que con esta resolución los jueces se hicieron “un embrollo. Si te vas a mandar una sentencia en el medio del escándalo por Cristina Vázquez - absuelta junto a Cecilia Rojas luego de 11 años de cárcel -, por lo menos háganlo prolijamente. Ni siquiera ese trabajo se han tomado, ya que son 156 fojas de una resolución ilegible, inentendible, incongruente, que se basa justamente en el voto de la doctora Venchiarutti, de Oberá, cercana probablemente a la fiscal -Salguero-, no nos explicamos otra cosa”.También señaló a los jueces que se encolumnaron detrás del dictamen, como la doctora Picazo, “que está envuelta en el escándalo de Cristina Vázquez, que aún no tiene consecuencias y explicación de este Superior” y a sus pares María Laura Niveyro, Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza de quienes asegura que “no sabemos su experiencia en derecho penal, ni siquiera antecedentes.”Este matutino dio a conocer algunos detalles de la resolución hecha por los miembros del STJ y según quedó plasmada en el documento la nulidad del juicio se basó en un extenso documento de 156 páginas.Con relación al dictamen el abogado de Lovera, Martín Moreira, entendió que se echaron por tierra los argumentos defensivos de Aguirre, como ser que fue sometida y privada de su libertad por quien entonces era su concubino. En realidad, la pareja convivió apenas 29 días.“El Superior fue tajante al decir que el Tribunal no valoró ciertos testimonios que dieron por desacreditado el cautiverio. Quién mejor que los vecinos, que la veían a Aguirre caminando por la calle, que la veían paseando con el bebé, hablando con la gente; o los médicos del hospital Samic que dijeron que estuvo sola en la consulta previa y que pudo haber pedido socorro, no como ella declaró”, mencionó en su momento Moreira en diálogo con este medio.El STJ también cuestionó que no se tuvo en cuenta el hallazgo de manchas de sangre en el domicilio que habitaban, lo que da entidad a la hipótesis de la defensa de Lovera, que considera que “Victoria Aguirre lesionó a Selene en el departamento, de ahí la trasladó a la arenera donde trabajaba Lovera; la lesión evolucionó y la nena falleció en la arenera”.En este punto, el letrado cuestionó que “en el afán de encontrar el lugar donde se cometió el delito, el Superior volvió a cometer el mismo error que cometió el Tribunal de Oberá, porque no especifican de qué manera la mataron, con qué la mataron, con cuántos golpes la mataron”.