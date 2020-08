La declaración del niño de Alem habría sido “contaminada” - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020

En la jornada de ayer se concretó la cámara Gesell en el marco de una grave denuncia por violación ocurrida en Leandro N. Alem y que finalmente tuvo gran trascendencia el lunes.La medida fue dispuesta por las autoridades del Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, a cargo de la jueza Raquel Zuetta.El Territorio pudo saber que la audiencia se concretó cerca de las 11 de la mañana y duró cerca de una hora.Si bien no se realizó el informe final, fuentes de la investigación confirmaron que en varias oportunidades la profesional que intervino en la audiencia alertó que la declaración del menor estaba “contaminada”.Se agregó que el pequeño habría utilizado en varias oportunidades “un lenguaje adulto no común en un niño de siete años”, lo que evidenciaría que sus palabras fueron coordinadas con antelación.Durante la realización de la entrevista al niño también llamaron la atención “las constantes contradicciones, porque primero dijo no conocer a quien lo habría abusado y después dijo que lo reconoce por las fotos que vio en el Facebook de su mamá”, señaló una fuente inobjetable.Ante este panorama, de más dudas que certezas, ayer ya se estaban instruyendo diferentes pedidos de pericias psiquiátricas al niño, a su madre y al señalado como abusador, sobre quien la Justicia interviniente no determinó su detención.Por otro lado, El Territorio pudo saber que fueron ratificadas las declaraciones de las dos médicas que revisaron al pequeño los días 12 y 14 de agosto.Además, ya están dentro del expediente los informes oficiales del hospital Samic donde se consigna que el niño posee una hemorroide y que debido a una de las venas de la misma se produjo el sangrado. Coinciden que “no hay indicios que demuestren lesiones o desgarros que puedan suponer algún tipo de abuso”.Como informó este medio en la víspera, las dos profesionales descartaron el ultraje y recetaron una crema que la madre no compró debido a que, dijo, no tenía dinero.