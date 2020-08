La decisión que marcó la carrera de Pampita

Domingo 9 de agosto de 2020

Carolina Pampita Ardohain es, sin lugar a dudas, una de las figuras mejor pagas de la Argentina. Pero, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, sus comienzos en el mundo de la moda y el espectáculo no fueron nada fáciles.Nacida en General Acha, La Pampa, la morocha dejó sus pagos para probar suerte en Buenos Aires siendo muy joven. Se ganó la vida como vendedora en un shopping hasta que, finalmente, le llegó la oportunidad de debutar como modelo.Según contó ella misma en su programa de Net TV, Pampita Online, el momento en el que tuvo que tomar la decisión que le cambió la vida no fue nada fácil para ella.Y es que, para poder hacer su primera campaña publicitaria, la actual conductora tuvo que renunciar al empleo que, hasta entonces, le daba de comer y le aseguraba el pago del alquiler.Mientras mostraban en pantalla la foto con la que participó de su primer casting, Pampita recordó que su primer trabajo fue en una marca de pantalones jeans: “Para esa foto me dijeron: ‘Ponete un suéter’. No querían maquillaje, así que como llegué, con colita en el pelo, salí. Pero después no me llamaron”.La modelo de 42 años relató que pasaron tres meses hasta que, finalmente, la contactaron para avisarle que había sido elegida para la campaña de la marca de ropas.“Pero yo vendía ropa en ese mismo local. Entonces me dicen: ‘Mirá, no podés ser la vendedora, porque tus fotos las vamos a hacer en tamaño gigante para todo el local. Entonces, decinos qué te parece. Si querés seguir trabajando, no las usamos. Y si querés la usamos, pero tenés que renunciar. No se pueden las dos cosas. Decidilo vos’”.Pampita confesó que en ese momento sintió “una cosa de vértigo”. “Yo estaba acostumbrada a mi sueldo fijo. Estaba organizada para pagar el alquiler, los gastos... Y dije: ‘¿Si renuncio y después no consigo trabajo, como vivo? ‘Fue un momento para decidir muy difícil, era toda mi vida en juego”.De más está decir cuál fue la decisión que tomó Carolina. “Dije: ‘Me tiro el lance y veo qué pasa’. Renuncié, publicaron las fotos. Y claro, algunos meses fui a castings y no quedé. Así que me estaba empezando a gastar los ahorros”, rememoró captando toda la atención de sus panelistas que le preguntaron:¿Cuál fue su golpe de suerte?“Pancho Dotto vio esta foto en un colectivo que estaba ploteado, le pidió mi número a la empresa y me llamó. Y cuando voy a verlo le digo: ‘Mirá, yo casi me gasté todos los ahorros, así que voy a probar dos o tres meses. Si no funciona, tengo que volver a trabajar al shopping’”, indicó.Pero claro, el mánager le explicó que estas cuestiones no se daban de un día para el otro y que nadie podía asegurarle que fuera a conseguir trabajo tan rápido:“Ese día subió Gastón, que trabaja hasta el día de hoy conmigo, y me dijo: ‘¿Vos ya estás en la agencia?’. Le contesto que no, ‘no firmé, hablé recién con Pancho’. ‘Ah, porque quieren una chica así, castaña... ¿Sabés bailar?’ ‘Sí, algo sé’. ‘Y que hable portugués’. ‘Bueno, un poco puedo charlatear, mi mamá es brasilera’. ‘Bueno, andá al casting’, me dijo”.¿Cómo terminó la historia? “De esa reunión con Pancho, el primer día, me fui al casting. Y, a los poquitos días, me llamaron y tuve mi primer trabajo. Me fui a México, me pagaron un montón de plata, me subí a un avión... Era como: ‘¡Eh, llegué a un hotel cinco estrellas!’ Así empecé como modelo y no volví al shopping. El destino estaba marcado, pero la pasé mal al momento de decidir, era un salto al vació, pero claro que me cambió la vida y no me arrepiento”, concluyó Pampita.La foto que marcó el comienzo de una exitosa carrera como modelo y luego como conductora de teve, fue tomada en noviembre de 1991. “A cara lavada, así como llegué, me pusieron un suéter y el fotógrafo me sacó unas 20 fotos”, recordó sobre la imagen en la que está de perfil y con el pelo atado.“Me fui a mi casa caminando y pidiéndole a Dios que me eligieran, tenía 21 años y vivía al día”. Poco después, cada cosa que vivió fue tapa de revistas, amores, desamores, embarazos, felicidad y llanto fueron retratados y seguidos por las revistas de espectáculos.