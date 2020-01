La danza rompe tarima

Domingo 26 de enero de 2020 | 06:00hs.

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Colores pasteles, tutú impecable, zapatos de punta, figura estilizada. tempo controlado. Elementos clásicos de la danza que si bien siguen siendo el eje de toda doctrina bailable, se fueron empapando de estampas flúo, zapatillas grotescas y movimientos desquiciados. Todos podemos bailar, esa premisa se repite en cada salón que visitó El Territorio en esta búsqueda de nuevas danzas y de cada referente, surgieron otros tantos más, que se volvieron imposibles de abarcar.

Sin distinción de edad, de género, de clase, de morfología corporal (siempre estereotipada en lo clásico), grandes y chicos se vuelcan a estilos como el hip hop, la zumba, el reguetón, la bachata, kizomba y otros ritmos que como bien se denominan: son urbanos, más latinos, más callejeros, más cercanos.

La escena de todo este movimiento se viene consolidando en el mundo y, cada vez más fuertemente, tiene a sus protagonistas en Misiones. Se suceden academias con street jazz, breakdance, femme style y otros géneros en su oferta académica, con talentosos profesores detrás.

Coreografías al compás y llamativos trajes son una constante en videos de YouTube e Instagram que se viralizan de la mano de la canción del momento, por ejemplo y atraen a cada vez más participantes. También poco a poco, festivales, bares, kermeses al aire libre, van sumando esta propuesta a sus shows.

Además, los buenos hábitos y conducta se dan espontáneamente, en el diálogo con el grupo, en el disfrute de la actividad. Incluso, como todo arte, funciona como bálsamo de múltiples dolencias, físicas y emocionales. Terapéutico por donde se lo mire.

“No hay límite para bailar. Trato de enseñarles a mis alumnas que nunca es tarde, que todos lo pueden hacer”, refleja Florencia Ávalos, al frente de la academia Maktub. “¿Por qué pegó tan fuerte zumba? Porque te hace sentir que vos también sos capaz. Alguien que nunca hizo un ritmo, se suma a una clase y se siente una reina, se va con la actitud y la autoestima bien arriba” postuló en coincidencia Danny Toledo, que como Florencia, empezó a los 4 años con la danza clásica y hoy es referente de un nuevo movimiento como la zumba fitness.

Promotora de la ley de la danza en la provincia,Gabily Anadón sintoniza con estos conceptos y destacó algunos de los beneficios de bailar: “uno cuando trabaja la técnica, la disociación, la memoria, la coordinación, de alguna manera va adquiriendo herramientas para la vida. Por eso es tan importante que la danza esté al alcance de los niños y jóvenes, porque tiene esta capacidad de favorecer el desarrollo personal y social. También, a diferencia del deporte, además de trabajar la parte física desarrolla la parte expresiva o sea uno cuando baila puede expresar y eso es súper importante para los chicos”.

Si le agregamos el factor de novedoso y descontracturado, la popularidad tiene clara explicación.

Por otra parte, si el faro es la profesionalización, como bien remarca Gustavo Escobar, especializado en hip hop, el acercamiento a la comunidad que demanda nuevas formas, también es clave.

“Somos una provincia con catorce ritmos vivos que se ejecutan y se bailan, eso vale oro y se debe preservar, pero eso no quita que nos podamos abrir”, subraya Anadón. Por eso, la insistencia en que si los ritmos urbanos reflejan el interés de la sociedad, se deberían aprovechar como un canal no solo de esparcimiento y disfrute sino también de lucha contra los vicios, la anorexia, la violencia. No por nada, artistas nóveles como Justin Bieber eligen hacer videos íntegramente de baile. En este caso, el canadiense logró que bailarines un tanto anónimos, como ReQuest Dance Crew de Nueva Zelanda, tengan todo el protagonismo y lleguen a mil millones de personas en el mundo con Sorry.